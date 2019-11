Trail Of Dead kündigen neues Album "X: The Godless Void And Other Stories" an, streamen Single

Foto: Viktor Scott

...And You Will Know Us By The Trail Of Dead kehren zurück: Die Alternative-Progrocker haben ihr zehntes Album angekündigt. Aus dem Mitte Januar erscheinenden "X: The Godless Void And Other Stories" gibt es schon jetzt die erste Single "Don't Look Down" zu hören, eine Tour folgt kurz nach dem Albumrelease.

Im September hatten ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead, kurz Trail Of Dead, kurzfristig die geplanten Albumshows anlässlich des Jubiläums ihrer Platte "Madonna" abgesagt, um sich auf die Arbeiten an ihrem zehnten, düsteren Album zu konzentrieren, an dem sie schon seit Anfang 2018 arbeiten, seit Bandmitglied Conrad Keely nach fünf Jahren in Kambodscha zurück nach Austin, Texas gezogen war.

Nun wird die Geduld der Fans endlich belohnt: Trail Of Dead werden am 17. Januar ihre neue Platte "X: The Godless Void And Other Stories" veröffentlichen. Das Album behandle "die Trauer darüber, einen Ort verlassen zu haben, den ich geliebt habe", sagt Keely. Sein Bandkollege Jason Reece ergänzt: "Es steckt auf jeden Fall die Idee von Verlust darin, jemanden oder etwas wichtiges zu verlassen, aber auf abstrakte Weise."

Einen ersten Vorgeschmack gibt die bereits veröffentlichte Single "Don't Look Down" - ein milder, aber dennoch kraftvoller Alternative-Rock-Track mit erhebenden Gesangsmelodien.

Kurz nach dem Albumrelease im Januar und damit auch pünktlich zum 25-jährigen Bestehen der Band werden Trail Of Dead auch wieder auf Tour kommen. Tickets für die Shows gibt es bei Eventim.

Video: ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead - "Don't Look Down"

Cover & Tracklist: ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead - "X: The Godless Void And Other Stories"

01. "The Opening Crescendo"

02. "All Who Wander"

03. "Something Like This"

04. "Into The Godless Void"

05. "Don't Look Down"

06. "Gone"

07. "Children Of The Sky"

08. "Who Haunts The Haunter"

09. "Eyes Of The Overworld"

10. "Gravity"

11. "Blade Of Wind"

12. "Through The Sunlit Door"

VISIONS empfiehlt:

...And You Will Know Us By The Trail Of Dead

12.02. Köln - Stadtgarten

13.02. Bielefeld - Forum

14.02. Basel - Sommercasino

16.02. Reutlingen - Franz K

17.02. München - Strom

18.02. Wien - Flex

19.02. Berlin - Festsaal Kreuzberg

21.02. Hamburg - Stage Club