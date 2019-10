VISIONS Premiere: Timeworn streamen neuen Song "Sky Castles"

Die Sludge-Metal-Aufsteiger Timeworn präsentieren ihren neuen Track "Sky Castles". Genre-Fans dürften dessen konzentrierte und dennoch melodieselige Wucht lieben, die sich auch auf dem Rest des kommenden Albums "Leave The Soul For Now" zeigt.

"Sky Castles" gibt sich zunächst eher mild: vergleichsweise zügiger und fließender Sludge Metal paart sich mit einer düsteren Klangfarbe. Dann aber setzt die Band zu einem mächtigen Riff an, Sänger Audun brüllt aus der Tiefe des Raumes. Den dezent entrückten Post-Metal-Touch behält der Song dennoch bis zuletzt bei, Timeworn entfalten ihre Kraft in einem atmosphärischen Soundbett. Unten könnt ihr reinhören.

Der Track ist nach dem etwas rockiger und hymnischer angelegten "Oblivion Seekers" bereits der zweite Vorbote auf das kommende dritte Album der aus der Nähe von Oslo stammenden Norweger. "Leave The Soul For Now" wird am 6. Dezember bei Loyal Blood erscheinen. Zuvor hatten Timeworn bereits die beiden Alben "Luminescent Wake" (2015) und "Venomous High" (2017) herausgebracht, letzteres beim renommierten Label Fysisk Format.

Mit Loyal Blood haben Timeworn derzeit ebenfalls eine vielversprechende Labelheimat gefunden: Zuletzt erschienen dort Alben von Acts wie Ondt Blod, Barren Womb und Bokassa.

Tourdaten für das europäische Festland stehen bei Timeworn derzeit nicht an.

Stream: Timeworn - "Sky Castles"

Stream: Timeworn - "Oblivion Seekers"