Wolfmother zeigen Video zur neuen Single "Chase The Feeling"

Wolfmother geben mit "Chase The Feeling" einen ersten Vorgeschmack auf neues Material, das 2020 kommen soll. Die Single und das zugehörige Video sind zusammen mit Chris Cester von Jet entstanden.

Andrew Stockdale, Frontmann und Mastermind von Wolfmother, und Schlagzeuger Chris Cester von Jet haben sich zusammengetan und eine Oldschool-Rock-Hymne geschrieben, die Stockdales raue Riffs mit Cesters stampfendem Drumming kombiniert. Ihre Stimmen harmonieren gerade aufgrund der Unterschiede zwischen Stockdales Glam-Rock-Tenor und Cesters wohltuendem Bariton-Sprechgesang. Im rustikalen Schwarz-Weiß-Video sind die beiden auf einem Baustellengelände zu sehen, wie sie zwischen Schotter und Fabrikgebäuden jammen, tanzen und posieren.

Stockdale und Cester sind schon seit vielen Jahren befreundet: "Damals, als wir das erste Wolfmother-Album aufgenommen haben, hatte Chris uns alle zum Barbecue in sein Haus in LA eingeladen", so Stockdale. "Ich denke, wir haben alle diese kameradschaftliche Einstellung geschätzt, die er und seine Band uns gegenüber gezeigt haben. So ist es irgendwie cool, diese Zeit mit vereinten Kräften zu würdigen." Die beiden Freunde wollten schon länger gemeinsam Musik schreiben und so sei während einer Jamsession "Chase The Feeling" entstanden. "Eines Tages kam er rüber mit seinem Riff, wir vervollständigten alles in ein oder zwei Stunden und brauchten einige weitere für die Aufnahmen", erinnert sich Cester. "Keine Computer, keine BPMs, die alles roboterhaft gemacht hätten - alles live. Ich glaube wir haben sechs Takes gebraucht?! Es fühlte sich gut an, dieses Tape laufen zu lassen und einfach mit dem Ergebnis zu leben... neben einer digitalen Aufnahme klingt es für mich wie ein richtiges Biest."

2016 war Wolfmothers bisher letztes Album "Victorious" bei Universal erschienen. Im vergangen Sommer tourten die australischen Hardrocker durch Deutschland, die Niederlande und Österreich. Andrew Stockdale veröffentlichte im vergangenen Jahr außerdem das Soloalbum "Slipstream". Neues Wolfmother-Material soll 2020 folgen.

Video: Wolfmother feat. Chris Cester - "Chase The Feeling"