Idles kündigen Livealbum "A Beautiful Thing: Idles Live At Le Bataclan" an, zeigen Clip zu "Mother"

Idles haben ihr erstes Livealbum angekündigt. "A Beautiful Thing: Idles Live At Bataclan" war am 3. Dezember live in der berühmten Pariser Konzertstätte aufgezeichnet worden.

Idles spielten die ausverkaufte Show in Paris vor rund 1.500 Menschen - und das an einem Montag, bekanntlich einer der undankbarsten Wochentage für Live-Shows. Das hält Idles-Fans aber nicht in ihrer Begeisterung auf. Die Konzerte der Post-Punk-Sensation aus Bristol sind etwas Besonderes, eine manische Feier von Gemeinschaft, Zusammenhalt und Nächstenliebe. Eine schöne Sache eben: "A Beautiful Thing: Idles Live At Bataclan" erscheint am 6. Dezember via Partisan/Pias. Das Album hat eine Spielzeit von mehr als 80 Minuten. Die Tracklist findet ihr weiter unten.

Vorab gibt es den Mitschnitt des "Brutalism"-Songs "Mother" zu hören und zu sehen: Frontmann Joe Talbot schreit mit seiner markanten, gurgelnden Stimme "I am a feminist", bevor er sich mit seiner Band in den von Zorn erfüllten Song über Frauen stürzt, die sich neben ihren regulären Jobs um ihre Kinder kümmern, was dank sozialer Normen von vielen für eine Selbstverständlichkeit gehalten wird. Den Refrain - ein sich wiederholendes "Mother fucker", gemeint ist das bestehende System - übernimmt das im Mix ganz präsent zu hörende Publikum in Paris.

"Unsere Show im Bataclan war das Ende einer sehr langen Reise für uns", schreibt die Band. "Auf dieser Tour haben wir so viel über uns selbst, übereinander und über das Publikum gelernt, mit dem wir in den vergangenen zehn Jahren zusammengewachsen sind. Diese Show war nichts geringeres als eine Katharsis und pure Liebe. Wir lieben was wir tun und wir lieben die Leute, die uns hierhin gebracht haben, es gab keine Zurückhaltung in dieser Nacht im Bataclan und wir sind so dankbar dafür, dass dieser Moment in all seiner Pracht, Leidenschaft und Erschöpfung eingefangen. Hoch leben die mit offenem Herzen und lang lebe dieser Moment."

"A Beautiful Thing: Idles Live At Bataclan" erscheint digital, auf Doppel-CD und in drei verschiedenen Doppel-LP-Varianten (siehe unten). Dem Gatefold liegt auch ein Fotobuch bei.

Idles hatten im August 2018 ihr aktuelles Album "Joy As An Act Of Resistance" veröffentlicht und sich damit den Platz als Album des Jahres bei VISIONS gesichert. Zwischen jeder Menge atemberaubender Konzerte präsentierte die Band zusätzlich die B-Seiten "Mercedes Marxist" und "I Dream Guillotine".

Zur Zeit spielen die Briten Shows in den USA, bis vor kurzem waren sie aber noch intensiv mit der Arbeit an Album Nummer drei beschäftigt. Bilder aus dem Studio hatten unter anderem verraten, dass Warren Ellis seinen Teil dazu beigetragen hatte. Ein mögliches Release-Zeitfenster gibt es noch nicht.

Video: Idles - "Mother" (Live at Le Bataclan)

Facebook-Post: Idles kündigen Livealbum an

Cover & Tracklist: Idles - "A Beautiful Thing: Idles Live At Le Bataclan"

01. "Colossus"

02. "Never Fight A Man With A Perm"

03. "Mother"

04. "Faith In The City"

05. "I'm Scum"

06. "Danny Nedelko"

07. "Divide & Conquer"

08. "1049 Gotho"

09. "Samaritans"

10. "Television"

11. "Great"

12. "Love Song"

13. "White Privilege"

14. "Gram Rock"

15. "Benzocaine"

16. "Exeter"

17. "Cry To Me"

18. "Well Done"

19. "Rottweiler"