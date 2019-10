VISIONS: Praktikumsplätze ab Frühjahr 2020 zu vergeben!

VISIONS sucht Praktikantinnen und Praktikanten ab März und April 2020. Bewirb dich jetzt!

Du brennst für Musik, steckst dein ganzes Geld in Platten, verbringst deine Abende auf Konzerten und deine Wochenenden auf Festivals? Metal, Hardcore, Punk, Alternative, Prog und Indie sind für dich keine Fremdwörter, sondern Labels an deinem Plattenschrank? Du bringst außerdem Schreibtalent, Teamfähigkeit, Engagement und Belastbarkeit mit und interessierst dich für ein Praktikum im Musikjournalismus?

Dann komm zu uns! Wir suchen ab März und ab April 2020 für VISIONS zwei Praktikantinnen oder Praktikanten für unsere Dortmunder Redaktion, für jeweils sechs Monate. Das Praktikum umfasst die Mitarbeit an unserer Webseite visions.de und auch in den verschiedenen Bereichen des Magazins. Du lernst die Abläufe in unserer Redaktion kennen, nimmst an den Redaktionssitzungen teil, unterstützt die Redaktion bei Postversand und weiteren organisatorischen Aufgaben und schreibst im Idealfall schon während des Praktikums deine ersten Texte fürs Heft. Und ein bisschen Geld gibt es selbstverständlich auch.

Wenn du dich angesprochen fühlst, schick deine Bewerbung inklusive

- kurzem Anschreiben (Was verbindet dich mit VISIONS? Warum brennst du für Musik und willst darüber schreiben? Mit welchen Bands und Genres kennst du dich aus?)*

- Lebenslauf mit Foto

- Top 20 Alben für die Ewigkeit (unkommentiert)

- zwei bis drei passenden Arbeitsproben (mindestens eine Newsmeldung)**

in Form einer einzigen PDF-Datei per Email an Redakteur Gerrit Köppl (praktikum@visions.de). Einsendeschluss ist der 14. November 2019. Wir sichten dann die Bewerbungen und verschicken kurz darauf Absagen und Einladungen zu Bewerbungsgesprächen.





* Schreib uns bitte auch dazu, ob du bereits einen (ersten) Studienabschluss oder eine abgeschlossene Berufsausbildung hast, und ob du für die Dauer des Praktikums als Student_in eingeschrieben oder in einer Ausbildung sein wirst - beziehungsweise, ob du das eine oder andere für diesen Zeitraum ermöglichen kannst.

** Du hast bisher nur für den Lokalteil der Zeitung über Karnevalskaninchen berichtet oder überhaupt noch nichts veröffentlicht? Kein Problem. Am aussagekräftigsten ist sowieso, was du extra für uns schreibst. Schnapp dir ein halbwegs aktuelles Album aus dem VISIONS-Umfeld, erinnere dich ans letzte Konzert zurück, auf dem du warst, schreib eine Newsmeldung zu einer aktuellen Neuigkeit von deinem Lieblingskünstler – und dann los!