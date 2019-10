Newsflash (Ozzy Osbourne, Thees Uhlmann, Radiohead u.a.)

Neuigkeiten von Ozzy Osbourne, Thees Uhlmann, Radiohead, dem Mission Ready Festival, The Muffs, Slayer, DJ Shadow, DJ Lord, Spermbirds, Beabadoobee, Oktober Promotion, Static-X und Psychedelic Porn Crumpets.

+++ Ozzy Osbourne hat erneut seine Europa-Tour aus gesundheitlichen Gründen verschoben. Nachdem der frühere Black Sabbath-Sänger wegen einer Lungenentzündung und dann wegen eines Sturzes wiederholt Touren verschieben musste, können nun auch die für Anfang 2020 geplanten Nachholkonzerte mit Judas Priest nicht stattfinden. In einem sympathisch selbstironischen Video informiert er seine Fans darüber und entschuldigt sich vielmals. "Ich liege nicht im Sterben, ich erhole mich gerade, aber es braucht eben etwas länger als wir alle vorher dachten." Nachholtermine gibt es noch keine, Osbourne sagte aber die für den Sommer geplante Nordamerika-Tour bewusst nicht ab. "Ich will zu hundert Prozent wieder da sein und euch verdammt nochmal vom Hocker hauen. Achso, und ein neues Album ist auch unterwegs."

Video: Ozzy Osbourne verschiebt Europa-Tour

Live: Ozzy Osbourne + Judas Priest

17.02. Dortmund - Westfalenhallen | abgesagt

24.02. Berlin - Mercedes-Benz Arena | abgesagt

26.02. Wien - Stadthalle | abgesagt

03.03. Hamburg - Barclaycard Arena | abgesagt

05.03. München - Olympiahalle | abgesagt

07.03. Mannheim - SAP Arena | abgesagt

16.03. Zürich - Hallenstadion | abgesagt

+++ Thees Uhlmann hat ein Buch über Die Toten Hosen geschrieben. Darin erzählt er von seiner seit 30 Jahren andauernden Liebe zu der Düsseldorfer Punkband, mit deren Mitgliedern er heute auch befreundet ist. Das Buch erscheint heute im Kiwi-Verlag und kann bei Uhlmanns Label Grand Hotel van Cleef vorbestellt werden. In einem Facebook-Post geht Uhlmann noch einmal ins Detail. Der frühere Tomte-Sänger hatte vor wenigen Wochen sein neues Album "Junkies und Scientologen" veröffentlicht, mit dem er ab Dezember wieder auf Tour ist. Tickets gibt es bei Eventim.

Facebook-Post: Thees Uhlmann stellt Buch über Die Toten Hosen vor

VISIONS empfiehlt:

Thees Uhlmann

04.12. Dresden - Alter Schlachthof

05.12. Leipzig - Werk 2

06.12. Wien - Gasometer

07.12. München - Tonhalle

08.12. Saarbrücken - Garage

10.12. Erlangen - Heinrich Lades-Halle

11.12. Dortmund - FZW

12.12. Wiesbaden - Schlachthof

13.12. Stuttgart - LKA Longhorn

14.12. Berlin - Columbiahalle

16.12. Hannover - Capitol

17.12. Hamburg - Große Freiheit 36

18.12. Hamburg - Große Freiheit 36

19.12. Bielefeld - Lokschuppen

20.12. Bremen - Pier 2

21.12. Köln - Palladium

+++ Jonny Greenwood hat sich gegen Kritiker von Radioheads Engagement gegen den Klimawandel gewehrt. In einem Interview mit dem Guardian wurde der Brite darauf angesprochen, was er etwa von Leuten halte, die seiner Band vorwefen, es wäre falsch, sich für Klimaschutz einzusetzen und gleichzeitig um die Welt zu fliegen. "Ja, Leute die fliegen sind heuchlerisch. Aber wenn du an der Glaubwürdigkeit von jemandem in Sachen Nachhaltigkeit herumkrittelst und dich das dann davon überzeugt, dass es kein Klimawandel-Problem gibt, dann bist du ein ziemlicher Idiot." Sein Bandkollege Thom Yorke hatte kürzlich in der BBC-Radiosendung "Desert Island Discs" ähnliche Selbstkritik geübt: "Wenn ich mich einsetze gegen den Klimawandel, und ich bin jemand, der zum Arbeiten viel fliegen muss, dann bin ich ein Heuchler, ja - aber was willst du denn sonst machen? [...] Du kannst selbst etwas tun aber die wirklich wichtigen Dinge müssen in den Parlamenten und bei den Vereinten Nationen passieren, und das jetzt, denn wir haben keine Zeit mehr." Radiohead sind prominente Unterstützer der Protestbewegung Extinction Rebellion, die sie bereits finanziell unterstützten.

+++ Das Mission Ready Festival hat Suicidal Tendencies als Headliner für die Hardcore-Stage bestätigt. Das eintägige Punkrock-Event nahe Würzburg findet am 4. Juli 2020 unter anderem mit Social Distortion, Death Before Dishonor und Dog Eat Dog statt. Tickets gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Mission Ready Festival

04.07. Giebelstadt - Flugplatz Würzburg-Giebelstadt

+++ Fat Mike hat zusammen mit Freunden ein Akustik-Cover des The Muffs-Songs "Lucky Guy" aufgenommen. Damit gedenken sie deren Frontfrau Kim Shattuk, die vergangene Woche im Alter von 56 Jahren an den Folgen einer ALS-Erkrankung gestorben war. Der Song stammt vom nach der Band benannten Debüt von 1993.

Stream: Fat Mike & Friends - "Lucky Guy" (The-Muffs-Cover)

+++ Slayer haben einen weiteren Teaser für ihren Film "The Repentless Killogy" veröffentlicht. Die Mischung aus Konzert- und Kurzfilm wird am 6. November weltweit im Kino gezeigt. Am 8. November erscheint der aufbereitete Mitschnitt ihres am 5. August 2017 in Los Angeles gespielten Konzertes in verschiedenen Aufmachungen via Nuclear Blast.

Video: Trailer zu "The Repentless Killogy" von Slayer

+++ DJ Shadow hat das neue Album "Our Pathetic Age" angekündigt und die Single "Urgent, Important, Please Read" veröffentlicht. Für den Song und viele weitere Tracks auf dem großen Doppelalbum hat er sich jede Menge Unterstützung geholt, mit prominenten Features von Run The Jewels, Nas oder Ghostface Killah sowie weiteren weniger bekannten Namen. Auch Samuel T. Herring von Future Islands ist an einem Track beteiligt. Das Album erscheint am 15. November. Den Song "Rocket Fuel" mit De La Soul gibt es bereits im Stream.

Stream: DJ Shadow - "Urgent, Important, Please Read" (feat. Rockwell Knuckles, Tef Poe & Daemon)

Cover & Tracklist: DJ Shadow - "Our Pathetic Age"

01. "Nature Always Wins"

02. "Slingblade" 03. "Intersectionality"

04. "Beauty, Power, Motion, Life, Work, Chaos, Law"

05. "Juggernaut"

06. "Firestorm"

07. "Weightless" 08. "Rosie"

09. "If I Died Today"

10. "My Lonely Room"

11. "We Are Always Alone"

12. "Drone Warfare" (feat. Nas & Pharaohe Monch)

13. "Rain On Snow" (feat. Inspectah Deck, Ghostface Killah & Raekwon)

14. "Rocket Fuel" (feat. De La Soul)

15. "C.O.N.F.O.R.M." (feat. Gift Of Gab, Lateef The Truth Speaker & Infamous Taz)

16. "Small Colleges (Stay With Me)" (feat. Wiki & Paul Banks)

17. "JoJo’s Words" (feat. Stro)

18. "Kings & Queens" (feat. Run The Jewels)

19. "Taxin’" (feat. Dave East)

20. "Dark Side Of The Heart" (feat. Fantastic Negrito & Jumbo Is Dr.ama)

21. "I Am Not A Robot (Interlude)"

22. "Urgent, Important, Please Read" (feat. Rockwell Knuckles, Tef Poe & Daemon)

23. "Our Pathetic Age" (feat. Samuel T. Herring)

+++ DJ Lord hat ein neues "Metal Shrapnel Moshtape" veröffentlicht. In "Vol. 3" mixt das Public Enemy- und Prophets Of Rage-Mitglied wieder eine Stunde lang Rock- und HipHop-Tracks in fließend ineinanderlaufende Mash-ups zusammen. Mit dabei sind Tracks von Black Sabbath, Slayer, Cypress Hill und Run The Jewels. "Vol. 2" war vor anderthalb Jahren erschienen.

Stream: DJ Lord - "Metal Shrapnel Moshtape Vol. 3"

+++ Spermbirds haben ein spaßiges Video zu "Breathe Deep" veröffentlicht. Es ist so gestaltet, als sei es im Gruppenchat eines Instant-Messengers entstanden. Der Song stammt vom aktuellen Album "Go To Hell Then Turn Left" der Hardcore-Institution, das im September erschienen war. Im Oktober und November sind Spermbirds auf Tour. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Spermbirds - "Breathe Deep"

VISIONS empfiehlt:

Spermbirds

23.10. Essen - Zeche Carl

24.10. Jena - Kassablanca

25.10. Berlin - Clash

26.10. Hamburg - Knust

13.11. Köln - Gebäude 9

14.11. Karlsruhe - Alte Hackerei

15.11. Kaiserslautern - Kammgarn

16.11. Schrobenhausen - GreenHaus

+++ Beabadoobee hat ein Video zu ihrem neuen Song "I Wish I Was Stephen Malkmus" veröffentlicht. Zusammen mit dem Titel "She Plays Bass" soll der Song am 18. Oktober auf der neuen EP "Space Cadet" erscheinen.

Video: Beabadoobee - "I Wish I Was Stephen Malkmus"

+++ Die Agentur Oktober Promotion versteigert aktuell verschiedene Raritäten und Tickets für den guten Zweck. Auf ihrer Auktions-Webseite gibt es gerade unter anderem noch Karten für die ausverkauften Madsen-Jubiläumsshows, eine Rise Against-Tourjacke von 2007 und ein Kunstprint einer Show von Black Rebel Motorcycle Club zu ersteigern. Alle Erlöse gehen an den Verein Rock Kids St. Pauli. Noch den ganzen Oktober über soll es Versteigerungen geben.

Facebook-Post: Oktober Promotion versteigert Raritäten für guten Zweck

+++ Static-X haben ein Snippet aus einem neuen Song namens "Hollow" geteilt. Die Alternative-Metal-Band, die sich nach dem Tod von Frontmann Wayne Static 2014 eigentlich aufgelöst hatte, will unter dem Namen "Project Regeneration" altes Material von Wayne Static zu einem letzten Album aufbereiten. Dessen Release verschiebt sich nun aber vorläufig auf den 29. Mai 2020. Aktuell sind Static-X mit dem Projekt in Europa auf Tour - mit einem Frontmann, der die Maske von Wayne Static trägt. So sollte er eigentlich anonym bleiben, allerdings zeigen Fotos von einem Halstattoo, dass es sich dabei höchstwahrscheinlich um Edsel Dope von Dope handelt, die wohl nicht zufällig als Support auf der Tour spielen.

Stream: Static-X - "Hollow"-Teaser

Facebook-Post: Static-X-Frontmann ist Edsel Dope

Live: Static-X + Wednesday 13 + Soil + Dope

10.10. Mannheim - MS Connexion

11.10. Zürich - Dynamo

13.10. München - Backstage Werk

+++ Psychedelic Porn Crumpets haben den neuen Song "Mundungus" veröffentlicht. Die Australier bereiten sich gerade auf ihre Europa-Tour vor. Anfang November spielen sie auch in Deutschland. Tickets gibt es bei Eventim. Ende Mai war ihr aktuelles Album "And Now For The Whatchamacallit" erschienen.

Stream: Psychedelic Porn Crumpets - "Mundungus"

VISIONS empfiehlt:

Psychedelic Porn Crumpets

02.11. Bremen - Tower

05.11. Hamburg - Hafenklang

06.11. Berlin - Cassiopeia