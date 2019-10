VISIONS Premiere: Timelost stellen Video zu "Heart Garbage" vor

Grungig-krachiger Alternative-Rock von zwei Typen, die es sonst viel derber mögen: Timelost werden Ende des Monats ihr Debütalbum veröffentlichen - und feiern bei uns mit ihrem Video zu "Heart Garbage" eine Premiere.

Hinter Timelost stecken Sänger und Gitarrist Shane Handal, der normalerweise Teil der Post-Rock/-Metal Band Set And Setting aus Florida ist sowie Schlagzeuger Grzesiek Czapla, der sonst in Diensten der New Yorker Black-Metaller Woe steht. Ein Video zu "Lysergic Days" gab es vorab schon. Nun gibt es auch eines zu "Heart Garbage".

Der Song kommt unter zwei Minuten ins Ziel. Im Video sehen wir die Band auf Tour und auf der Bühne - in grobkörnigen Bildern und collagenhaft geschnitten.

Das Stück stammt vom Debütalbum der Band aus Philadelphia. "Don't Remember Me For This" wird am 25. Oktober erscheinen und kann bereits über das Label Golden Antenna vorbestellt werden.

Video: Timelost - "Heart Garbage"