Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal mit Say Sue Me, Les Deuxluxes und Zoi!s.

Say Sue Me

Heimatstadt: Busan, Südkoea

Genre: Indierock, Surfrock, Shoegaze

Für Fans von: Yo La Tengo, Asobi Seksu, Fazerdaze

Say Sue Me waren gerade noch auf dem Reeperbahn Festival zu Gast. Tatsächlich kommen Byungkyu Kim (Gitarre), Sumi Choi (Gesang/Gitarre), Jaeyoung Ha (Bass) und Live-Schlagzeuger Sungwan Lim aber aus dem fernen Busan. Die Basis ihres Indierocks ist definitiv Surfrock, der manchmal mit kleinen Shoegaze-Sprengseln angefüttert wird. Das ist putzig bis jangelig, klingt mal britisch und mal nach kalifornischer Küste. Ziemlich produktiv ist die Band obendrein. Seit dem Debütalbum "We've Sobered Up" von 2014 ist mit "Where We Were Together" 2018 ein weiteres erschienen, daneben eine Compilation mit zahlreichen Singles, denn Kleinformate haben Say Sue Me ebenfalls schon einige in Angriff genommen, darunter die Cover-EP "It's A Short Walk" und die Weihnachts-EP "Christmas, It's No Biggie". Ende der Woche erscheint mit "Your Book" dann eine neue Single.

Facebook | Bandcamp

Video: Say Sue Me - "One Week"

Stream: Say Sue Me - "Your Book / Good People"

Your Book / Good People by Say Sue Me

Les Deuxluxes

Heimatstadt: Montréal, Kanada

Genre: Garage Rock, Rock'n'Roll, Blues

Für Fans von: The White Stripes, Golden Animals, Kitty, Daisy & Lewis

Auch Les Deuxluxes waren kürzlich für gleich drei Auftritte auf dem Reeperbahn Festival. Das Duo ist eine Augenweide. Die charmante Gitarristin und Croonerin Anna Frances Meyer geizt nicht mit weiblichen Reizen und offenherzigen Outfits, während ihr Partner, Schlagzeuger, Gitarrist und Background-Sänger Etienne Barry den sexy Counterpart gibt. Die beiden spielen rudimentären Rock'n'Roll, der mit guten Melodien, catchy Riffs und Meyers toller Stimme überzeugt. Manchmal sogar auf Französisch. Neben der Debüt-EP "Traitement Deuxluxe" und einigen Singles liegt mit "Springtime Devil" seit 2016 auch ein Album vor.

Facebook | Bandcamp

Video: Les Deuxluxes - "Tobacco Vanilla"

Stream: Les Deuxluxes - "Queen Of Them All"

Zoi!s

Heimatstadt: Schleswig

Genre: Deutschpunk

Für Fans von: Matula, Pascow, Captain Planet

In die ausufernde Garde neuer deutschsprachiger Punkbands reihen sich seit 2013 auch Zoi!s ein. Ein Jahr später erscheint das Demo "Jugendgottesdienst", später zwei EPs ("Nichts passiert" von 2015 war unser Demo des Monats in VISIONS 275). Die brandneue nennt sich "Wieder fremd" - und man merkt dem ersten Song "Ganz unten" direkt an, dass das Quartett aus Norddeutschland (woher sonst?) dazugelernt hat. Der Sound ist dicker, die Melodien sehnsüchtiger, das Arrangement rückt weiter vom klassischen Deutschpunk weg in eine drückende Emocore/Post-Hardcore-Richtung. Die EP wird am 18. Oktober erscheinen.

Facebook | Bandcamp

Video: Zoi!s - "Ganz unten"

Stream: Zoi!s - "Wieder fremd"