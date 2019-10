System Of A Down geben weitere Europa-Shows für 2020 bekannt

Nach diversen Festivalauftritten haben System Of A Down nun auch eine Europatour für den Sommer 2020 angekündigt - inklusive Auftritten in Berlin und Zürich.

In einem Facebook-Post kündigten die Kalifornier heute die sieben neuen europäischen Termine an. System Of A Down werden im Juni 2020 unter anderem in Berlin, Zürich, Amsterdam und Prag spielen; Tickets gibt es ab dem 4. Oktober bei Eventim.

Die Band wird für die Konzerte außerdem VIP-Tickets anbieten, deren zusätzlichen Erlöse zum Teil an die armenische Charity-Organisation My Step Foundation gehen. Diese setzt sich in Armenien unter anderem für Gesundheit, Bildung, Sozialhilfe und Umweltschutz ein.

Erst vor kurzem wurden System Of A Down für verschiedene europäische Festivals bestätigt, darunter auch die Jubiläumsausgaben der Schwesterfestivals Rock am Ring und Rock im Park sowie das Nova Rock in Österreich.

Facebook-Post: System Of A Down kündigen neue Europa-Konzerte an

Live: System Of A Down

05.-07.06. Adenau / Nürburgring - Rock am Ring

05.-07.06. Nürnberg - Rock im Park

08.06. Berlin - Waldbühne

10.-13.06. Nickelsdorf - Nova Rock Festival

19.06. Zürich - Hallenstadion