Every Time I Die beginnen Arbeit an neuem Album

Every Time I Die haben mit der Arbeit an ihrem neunten Studioalbum begonnen. Das ließ die Southern-Hardcore-Institution die Fans in den sozialen Medien wissen.

Every Time I Die wandten sich ganz unprätentiös an ihre Anhänger: "Platte 9. Tag 1" lautete der Eintrag unter einem Foto, dass die Band offenbar im Proberaum zeigt. Vermutlich beginnt sie also gerade mit dem Schreiben des Nachfolgers zu "Low Teens" von 2016.

Offenbar war also der vor einigen Wochen veröffentlichte Aufruf der Band erfolgreich, in dem sie nach einem Platz zum Schreiben des Albums gesucht hatte. In diesem Zusammenhang hatten Every Time I Die verlauten lassen, sie hätten bereits "jede Menge Riffs" für ein neues Album geschrieben.

Vielleicht sind aus denen pünktlich zur anstehenden Europa-Tour der Band dann auch schon Songs geworden: Als Support für While She Sleeps werden Every Time I Die Anfang 2020 vier Mal in den deutschsprachigen Ländern auf der Bühne stehen. Tickets gibt es bei Eventim.

Instagram-Post: Every Time I Die beginnen Aufnahmen zu neuntem Album

Live: While She Sleeps + Every Time I Die + Vein

18.01. Köln - Live Music Hall

19.01. München - Backstage

21.01. Solothurn - Kulturfabrik Kofmehl

22.01. Wiesbaden - Schlachthof