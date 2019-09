Korn streamen neue Single "Can You Hear Me"

Korn haben den neuen Song "Can You Hear Me" veröffentlicht. Er ist der dritte Vorbote für ihr kommendes Album "The Nothing".

"Can You Hear Me" ist langsamer und schwermütiger als das aggressive "Cold" und der donnernde erste Album-Vorgeschmack "You'll Never Find Me". Frontmann Jonathan Davis singt verzweifelt von Verlust, so könnte man es zumindest deuten, wenn man sich an seine Gedanken zum Album erinnert: Immerhin verarbeitet er auf der Platte vor allem den Tod seiner Ex-Frau im vergangenen Jahr. "And while my heart keeps holding on/ I know I'll never be the same again", klagt er im Refrain.

"Can You Hear Me" erscheint genau eine Woche vor dem neuen Korn-Album "The Nothing", das dann am 13. September in die Läden kommt. Mit Kerrang hatte sich Davis zuletzt über den Begriff Nu-Metal und Korns Einfluss darauf unterhalten.

Stream: Korn - "Can You Hear Me"