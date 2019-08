VISIONS Premiere: Stoner-Rocker Planet Of Zeus präsentieren neuen Song "Gasoline"

In ihrem Heimatland Griechenland gehören Planet Of Zeus schon seit einiger Zeit zur Stoner-Speerspitze. Mit "Gasoline" geben sie heute exklusiv bei VISIONS einen Vorgeschmack auf das kommende fünfte Album.

Schon seit 2000 spielt sich das Quartett durch die griechische Rockszene und konnte dank Supportshows für Clutch und Festivalauftritten beim Graspop Metal Meeting und dem Bloodstock Open Air auf eine stetig wachsende Fangemeinde bauen. Zuletzt war 2016 das Album "Loyal To The Pack" erschienen, auf dem sich die Band in melodischere Gefilde begeben und ihre bislang erfolgreichste Veröffentlichung geschaffen hatte.

Die zweite Auskopplung aus dem fünften Album "Faith In Physics" beginnt mit einem ätherischen Wabern, aus dem sich ein druckvolles Riff schält, bis daraus "Gasoline" in seiner wuchtigen Bandbreite wächst. Vor den wirbelnden Gitarren stürmt der Song schließlich in einen gleichsam melodischen und krachenden Refrain.

"Gasoline" steht auch stellvertretend dafür, dass sich Planet Of Zeus auf ihrem fünften Album so soziopolitisch wie bisher noch nie äußern. Hier geht es speziell um Drogenabhängigkeit: "Sucht ist eine Flucht von dem Bullshit des modernen Lebens und genau darum geht es in dem Song", sagen die Griechen. "Lass dich nicht von dem 'künstlerischen' Intro verwirren, der Song ist wild und roh, genau so wie die Sucht."

Musikalisch soll es auf der neuen Platte ganz dieser Single-Auskopplung und dem bereits im Juni veröffentlichten "Revolution Cookbook" entsprechend wüster zugehen als bisher, um zwischen Fu Manchu, MC5 und Queens Of The Stone Age eine neue Facette zu zeigen. "Faith In Physics" erscheint am 27. September bei Heavy Psych.

Stream: Planet Of Zeus - "Gasoline"

Video: Planet Of Zeus - "Revolution Cookbook"

Cover & Tracklist: Planet Of Zeus - "Faith in Physics"

01. "Gasoline"

02. "Man Vs God"

03. "The Great Liar"

04. "Revolution Cookbook"

05. "All These Happy People"

06. "Your Song"

07. "Let Them Burn"

08. "On Parole"

09. "King of the Circus"