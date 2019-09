VISIONS Premiere: Braunkohlebagger präsentieren "Wochenende" in Live-Session

Zwischen Post-Punk, Hardcore-Punk, Stoner und Noise schlagen Braunkohlebagger unvorhersehbare Haken. Ihren Song "Wochenende" hat die Band bei Prettylivesessions gespielt.

Schon vor ziemlich genau einem Jahr hatte das Quintett aus dem Ruhrgebiet die Debüt-EP "Abbruch" digital veröffentlicht. Mit so unterschiedlichen Anleihen wie bei Refused, At The Drive-In und Fjørt schaffen die fünf Songs immer wieder das Überraschungsmoment. Dafür sollten sich Fans von Noise, Punk oder Stoner gleichermaßen begeistern lassen können.

Diese unvorhersehbaren Soundsprünge sorgen in der Live-Session von "Wochenende" für eine noch greifbarere Dynamik und zeigen die beeindruckende Versiertheit der Newcomer. Inhaltlich kreist der Song um das Leben eines Mannes, der in der Gesellschaft nach seinem Platz sucht und sich schließlich mit einem Bankraub Gehör verschaffen möchte, der in gleich drei Toten und einer Gefängnisstrafe endet. Als klare Inspiration für dieses außergewöhnlichen Thema nennt die Band dabei das Gladbecker Geiseldrama.

Am 11. September erscheint die EP bei This Charming Man als farbiges Vinyl. Auf der Label-Webseite kann die Platte bereits vorbestellt werden. Im Anschluss darauf begibt sich die Band auf eine ausgiebige Clubtour.

Video: Braunkohlebagger - "Wochenende"

Live: Braunkohlebagger

13.09. Frankfurt/Main - Exzess

28.09. Düsseldorf - District 6

30.09. Bonn - Bla

02.10. Essen - Privat

15.11. Marburg - Trauma im G-Werk

16.11. Hamburg - Sauerkrautfabrik

17.11. Berlin - Garage am Ostkreuz

13.12. Dresden - Club 11

15.12. Weimar - Vortrefflich