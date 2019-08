Newsflash (Mudhoney, Bon Iver, Sleater-Kinney u.a.)

VISIONS empfiehlt:

Sleater-Kinney

18.02. Berlin - Astra Kulturhaus

22.02. Frankfurt/Main - Batschkapp

+++ Press Club streamen den neuen Song "New Years Eve". Zum rasend schnellen Punkrock-Stürmer gibt es einen Clip, der die Australier bei den Aufnahmen für den Song zeigt. Genau wie die Singles "Thinking About You" und "Get Better" stammt der Song vom neuen Album "Wasted Energy", das am 16. August erscheint. Im September spielen Press Club ein paar Shows im deutschsprachigen Raum. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Press Club - "New Years Eve"

Live: Press Club

10.09. Rees-Haldern - Haldern Pop Bar

11.09. Köln - Sonic Ballroom

12.09. Karlsruhe - Alte Hackerei

13.09. Zürich - Dynamo

14.09. München - Strom

19.09. Hamburg - Reeperbahnfestival

20.09. Hamburg - Reeperbahnfestival

+++ Guided By Voices haben ein neues Album angekündigt und streamen daraus den Song "Heavy Like The World". Das dazugehörige Album heißt "Sweating The Plague", erscheint am 25. Oktober und ist nach "Zeppelin Over China" und "Warp And Woof" ihr drittes Album in diesem Jahr.

Stream: Guided By Voices - "Heavy Like The World"

Cover & Tracklist: Guided By Voices - "Sweating The Plague"

01. "Downer"

02. "Street Party"

03. "Mother’s Milk Elementary"

04. "Heavy Like The World"

05. "Ego Central High"

06. "The Very Second"

07. "Tiger On Top"

08. "Unfun Glitz"

09. "Your Cricket Is Rather Unique"

10. "Immortals"

11. "My Wrestling Days Are Over"

12. "Sons Of The Beard"

+++ Oh Sees zeigen ein Video zum neuen Song "Captain Loosely". Zusammen mit den grundverschiedenen Tracks "Heartworm" und "Henchlock" sowie "Poisoned Stones" erscheint der Song am 16. August auf dem neuen Album "Face Stabber". Ende August spielt die Band drei Shows in Österreich und Deutschland. Tickets gibt es via Eventim.

Video: Oh Sees - "Captain Loosely"

VISIONS empfiehlt

Oh Sees

29.08. Wien - Arena Wien

30.08. München - Strom

31.08. Berlin - Festsaal Kreuzberg

+++ Chastity haben ein Video zu "The Girls I Know Don't Think So" veröffentlicht. Der Song ist ein Vorbote des neuen Albums "Home Made Satan", das am 13. September erscheint. Die Band landete mit ihrem Debütalbum "Death Lust" aus dem vergangenen Jahr in unseren Schönheiten.

Video: Chastity - "The Girls I Know Don't Think So"

+++ Ceremony haben den neuen Song "Presaging The End" präsentiert. Er stammt vom neuen Album "In The Spirit World Now", das am 23. August erscheint und aus dem bereits die Songs "Turn Away The Bad Thing" und der Titeltrack ausgekoppelt wurden.

Stream: Ceremony - "Presaging The End"

+++ Vor kurzem machte die Kanadierin Dee Gallant mit einer Metallica-Story Schlagzeilen: Der Song "Don't Tread On Me" soll sie und ihren Hund Murphy vor einem Puma-Angriff bewahrt haben, weil sich das Tier so erschreckte, als sie ihn auf ihrem Handy abspielte. "Ich würde sie so gern kontaktieren und James Hetfield sagen, dass er mir das Leben gerettet hat", sagte sie der Presse. Kein Problem: Hetfield rief sie einfach an. Die beiden sollen sich gut verstanden und über ihre gemeinsame Hundeliebe gesprochen haben. "Ich kann es nicht fassen, dass er den Namen meines Hundes kennt", sagte Gallant später gegenüber CTV. "Hättest du das meinem 18-jährigen Ich erzählt, hätte ich es niemals geglaubt. Ich wäre vor Aufregung einfach aus der Haut gefahren." Damit sie auch wirklich sicher sein konnte, dass das kein Fake-Hetfield war, sendete der Metallica-Frontmann ihr noch eine Textnachricht hinterher, die Gallant freudig auf Facebook teilte. Best buddys.

Facebook-Post: Dee Gallant und ihr best buddy James