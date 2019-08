Newsflash (Augustines, Led Zeppelin, Ian Curtis u.a.)

Neuigkeiten von Augustines, Led Zeppelin, Ian Curtis, Killswitch Engage, Microwave, Starcrawler, Blackwater Holylight, The New Pornographers und Anthony Kiedis.

+++ Der Augustines-Dokumentarfilm "Rise: The Story Of Augustines" ist ab sofort digital erhältlich. In Europa gibt es ihn bislang aber nur zum Kaufen oder Leihen bei Vimeo. Der Film über die 2016 aufgelöste Indie-Band behandelt vor allem die tragische Geschichte ihrer Mitglieder William McCarthy und Eric Sanderson, die nach dem Tod von McCarthys Bruder James 2009 unter großer Not leidend das Debütalbum der Band fertigstellten und damit erfolgreich wurden.

+++ Korn, Linkin Park, Tool und über Hundert weitere Künstler haben sich in einem Urheberrechtsstreit hinter Led Zeppelin gestellt. Die Hardrock-Legenden sind schon lange in einen Rechtsstreit verwickelt, seit sie 2014 von der Band Taurus verklagt wurden, weil diese befand, das Intro von "Stairway To Heaven" sei einem ihrer vorher erschienenen Songs entnommen worden. Eigentlich wurde der Fall 2016 abgeschlossen und zugunsten von Led Zeppelin entschieden, doch vor ein paar Wochen veranlasste ein Gericht in San Francisco, ihn noch einmal aufzurollen - weil die Jury damals keine Gelegenheit gehabt haben soll, die beiden Songs in voller Länge zu hören. Sie hätten nur Noten vorgelegt bekommen. Digital Music News hat nun einen von 123 Künstlern unterzeichneten Brief veröffentlicht, in dem sie um Beendigung des Streits bitten, da ein Urteil gegen Led Zeppelin als Präzedenzfall Konsequenzen für ihr eigenes Schaffen nach sich ziehen könnte.

+++ Das Grab von Joy Division-Sänger Ian Curtis wurde mutwillig beschädigt. Unbekannte entwendeten einen Gedenkstein, außerdem hätte der oder hätten die Täter versucht, den gravierten Grabstein mit der Inschrift "Love Will Tear Us Apart" herauszunehmen, was jedoch nicht funktionierte. Dieser Grabstein war 2008 schon einmal gestohlen worden, hierbei handelt es sich um eine Replika. Laut einer Twitter-Nutzerin, die vor ein paar Wochen an seinem Grab war, muss der Stein schon vor längerer Zeit gestohlen worden sein. Die Friedhofsverwaltung hat ihn inzwischen ersetzt. Curtis hatte sich 1980 mit 23 Jahren das Leben genommen.

The top stone on Ian Curtis's memorial has been removed, without the cemetery’s knowledge.

Ian’s inscribed memorial stone was stolen in 2008 and a replacement securely cemented in place. It appears attempts were made to remove this as well.

Photos (C) Ian Seivwright pic.twitter.com/GB8ilUui0e — Joy Division Central (@JD_Central) August 5, 2019

I was there a couple of weeks ago, the day after Bluedot festival.. Should there be a stone on the top? Because looks like it’s been missing for a while..@JD_Central @JDNOPICS @CheshireLive pic.twitter.com/i72RKS9Q7i — Ilze Frey (@ilze_frey) August 5, 2019

The missing ‘mowing stone’ has been replaced by the Cemetery staff. See https://t.co/eFsUZzE1lQ — Joy Division Central (@JD_Central) August 5, 2019

+++ Killswitch Engage zeigen ein Video zur Single "I Am Broken Too". Der Song erscheint am 16. August auf dem neuen Album "Atonement". Im Oktober und November ist die Metalcore-Band in Europa unterwegs, Tickets gibt es bei Eventim.

Live: Killswitch Engage

25.10. Oberhausen - Turbinenhalle

26.10. Berlin - Huxley's Neue Welt

05.11. Leipzig - Werk 2

06.11. München - Tonhalle

10.11. Nürnberg - Löwensaal

+++ Microwave haben das neue Album "Death Is A Warm Blanket" angekündigt. Daraus gibt es mit "DIAWB" und "Carry" gleich zwei Songs vorab zu hören. Zwischen Grunge, Indierock und Emo mäanderte die Band bisher auf ihren ersten beiden Alben "Stovall" und "Much Love". Die neue Platte soll härter werden. Sie erscheint am 13. September. Anschließend sind die US-Amerikaner auch im deutschsprachigen Raum auf Tour als Support für Tiny Moving Parts. Tickets gibt es bei Eventim.

Cover & Tracklist: Microwave - "Death Is A Warm Blanket"

01. "Leather Daddy"

02. "Float To The Top"

03. "DIAWB"

04. "The Brakeman Has Resigned"

05. "Hate TKO"

06. "Pull"

07. "Love's Will Tear Us Apart"

08. "Mirrors"

09. "Carry"

10. "Part Of It"

Live: Tiny Moving Parts + Microwave

03.10. Köln - Luxor

04.10. Hamburg - Uebel & Gefährlich

05.10. Leipzig - Felsenkeller

06.10. Berlin - Bi Nuu

08.10. München - Feierwerk

09.10. Wien - Flex

+++ Auch Starcrawler haben mit "Devour You" ein neues Album angekündigt. Zur ersten Single "Bet My Brains" veröffentlichten die Glamrocker aus Los Angeles auch ein Musikvideo. Der Nachfolger ihres Debüts "Starcrawler" erscheint am 11. Oktober.

Cover und Tracklist: Starcrawler - "Devour You"

01. "Lizzy"

02. "Bet My Brains"

03. "Home Alone"

04. "No More Pennies"

05. "You Dig Yours"

06. "Toy Teenager"

07. "Hollywood Ending"

08. "She Gets Around"

09. "I Don’t Need You"

10. "Rich Taste"

11. "Born Asleep"

12. "Tank Top"

13. "Call Me A Baby"

+++ Blackwater Holylight streamen den neuen Song "Motorcycle". Die Psychrockerinnen kündigten damit ihr nächstes Album "Veils Of Winter" an, das am 11. Oktober erscheint. Erst im April 2018 hatten sie ihr Debütalbum "Blackwater Holylight" veröffentlicht.

Cover und Tracklist: Blackwater Holylight - "Veils Of Winter"

01. "Seeping Secrets"

02. "Motorcycle"

03. "The Protector"

04. "Daylight"

05. "Death Realms"

06. "Spiders"

07. "Lullaby"

08. "Moonlit"

+++ The New Pornographers streamen mit "Falling Down The Stairs Of Your Love" den ersten Vorboten ihres neuen Albums "In The Morse Code Of Brake Lights". Es erscheint am 27. September.

Cover & Tracklist: The New Pornographers - "In The Morse Code Of Brake Lights"

01. "You'll Need A Backseat Driver"

02. "The Surprise Knock"

03. "Falling Down the Stairs Of Your Smile"

04. "Colossus Of Rhodes"

05. "Higher Beams"

06. "Dreamlike And On The Rush"

07. "You Won’t Need Those Where You’re Going"

08. "Need Some Giants"

09. "Opening Ceremony"

10. "One Kind Of Solomon"

11. "Leather On The Seat"

+++ Wer sich in letzter Zeit gefragt hat, was die Red Hot Chili Peppers gerade so treiben (außer mit Cloudrap zu experimentieren oder die Pyramiden zu rocken), hat im Juli wohl nicht aufmerksam genug den US-Sender Fox 17 geguckt. Bei einem Interview mit einem Feuerwehrmann am Lake Michigan lässt sich im Hintergrund ein kesser, schnauzbärtiger Geselle mit Sonnenhut ausmachen, der mit seiner Familie die Seeluft genießt. "Ist das Anthony Kiedis?", fragt Reporterin Lauren Edwards unglaubwürdig - und freut sich bis heute. Den Clip kommentierte sie einladend: "Anthony Kiedis, du darfst gern durch jede meiner Aufnahmen durchlaufen."

