Blink-182 verraten Releasedatum für ihr neues Album

Kaliforniens Pop-Punk-Flagschiff Blink-182 hat beim Morgenmagazin "Good Morning America" sein neues Album mit Releasedatum angekündigt. Einen offiziellen Titel hat es aber noch nicht.

Nachdem Blink-182 zunächst ihre poppige Single "Blame It On My Youth" live im US-Fernsehen zum Besten gegeben hatten, verkündete Sänger und Bassist Mark Hoppus, dass der Nachfolger zum 2016 erschienenen "California" beziehungsweise dessen Deluxe-Edition am 20. September das Licht der Welt erblicken wird. Einen offiziellen Namen hat das Album aber noch nicht.

In den vergangenen Monaten hatten Blink-182 neben "Blame It On My Youth" das 50 Sekunden kurze Melodycore-Stück "Generational Divide" und den nostalgischen Song "Happy Days" veröffentlicht. Schlagzeuger Travis Barker zufolge habe die Band vor, ihren Fans bis zum Release des neuen Albums noch weitere Songs vorzustellen.

Ebenfalls möchte das Trio noch in diesem Jahr eine EP veröffentlichen. Diese soll einen gemeinsamen, bereits aufgenommenen Song mit Rapper Lil Uzi Vert und Rapper/Produzent Pharrell Williams enthalten. Ein genaues Erscheinungsdatum dafür ist noch nicht bekannt. Barker, der in seiner Karriere bereits mit einer Vielzahl von HipHop-Künstlern zusammengearbeitet hatte, erklärte in einem Interview mit Kerwin Frost lediglich, dass sie "später in diesem Jahr" erscheinen wird.

Aktuell befindet sich die Band gemeinsam mit Rapper Lil Wayne und den britischen Pop-Punks Neck Deep auf Nordamerika-Tour, um den 20. Geburtstag ihres Durchbruchalbums "Enema Of The State" zu feiern. Lil Wayne verließ auf der Tour vor kurzem während seines Auftritts vorzeitig die Bühne, weil er unzufrieden mit dem Publikum war, jedoch gab er in einem Tweet bekannt, dass er die Tour mit seinen guten Freunden von Blink-182 natürlich fortsetzen will.

