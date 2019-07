VISIONS empfiehlt: Life Of Agony kommen im November auf Tour

Foto: Gino De Pinto

Die New Yorker Groove-Metaller Life Of Agony kommen für vier Konzerte zu ihrem neuen Album "The Sound Of Scars" nach Deutschland - und werden dabei von Misfits-Frontmann Doyle supportet.

Life Of Agony sind treue Seelen, wenn es darum geht, auf deutschen Bühnen zu stehen. Noch in diesem Monat werden sie zwischen dem 24. Juli und dem 3. August sechs Shows in unseren Gefilden spielen, nun sind nochmal vier weitere Termine für November dazugekommen.

Aber es gab auf der Bühne - gerade 2018 - schließlich auch einiges zu feiern. Einerseits hatten sie ihr Comeback-Album "A Place Where There's No More Pain" (2017) dabei, andererseits zelebrierten sie den 25. Geburtstag ihres legendären Debütalbums "River Runs Red" (1993).

Mit der neuen Schlagzeugerin Veronica Bellino haben sie außerdem an der Arbeit an einem neuen Album begonnen: "The Sound Of Scars" soll die Geschichte des Debüts weiterführen. Wann das Album kommt, ist jedoch bisher noch unklar.

Klar ist jedenfalls, mit wem Life Of Agony auf Tour kommen - nämlich mit Doyle von den Horror-Punks Misfits. Bassist Alan Robert sagt: "Das wir eine unglaubliche Tour! Wir sind so aufgeregt, unseren Bruder Doyle mit dabei zu haben. Wir haben schon ewig darüber geredet, zusammen auf Tour zu gehen - und jetzt hat es endlich geklappt. Dies wird der Start unserer 'S.O.S.'-Welttournee, die zusammenfällt mit der Veröffentlichung unseres neuen Albums 'The Sound Of Scars'. Fans dürfen also eine Menge neuer Musik erwarten in einem Set, das gespickt ist mit ihren Oldschool-Favoriten. Und wo Doyle mit dabei ist, haben wir auch ein paar Überraschungen vorbereitet."

Tickets für alle Daten gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Life Of Agony & Doyle

02.11. Düsseldorf - Zakk

06.11. Hannover - Musikzentrum

09.11. Stuttgart - KJH Hallschlag

17.11. Münster - Sputnikhalle

Live: Life Of Agony

24.07. Schweinfurt - Alter Stattbahnhof

27.07. München - Free & Easy-Festival

28.07. Viersen - Eier mit Speck Festival

31.07. Bremen - Schlachthof

02.08. Wacken - Wacken Open Air

03.08. Köln - Rheinriot