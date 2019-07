Nach Beinbruch 2015: Dave Grohl singt "My Hero" für schwedischen Arzt

Foto: Screenshot Youtube

Als sich Dave Grohl 2015 bei einer Foo Fighters-Show in Stockholm bei einem Sturz das Bein brach, spielte er danach das Konzert mit Hilfe eines Arztes zu Ende. Nun hat er seinem Helfer von damals bei einem weiteren Auftritt in Schweden den Song "My Hero" gewidmet - und ihn sogar auf die Bühne geholt.

Die Geschichte gehört zu den jüngeren Einträgen der Rock'n'Roll-Historie: Als Dave Grohl im Juni 2015 bei einem Foo Fighters-Konzert im schwedischen Göteborg von der Bühne stürzte, brach er sich das Bein - spielte aber nach kurzer Pause zur medizinischen Behandlung die Show zu Ende, bevor er sich ins Krankenhaus fahren ließ. Der Rest um Grohls Gitarrenthron ist Musikgeschichte.

Damals stützte auf der Bühne der Arzt Johan Sampson Grohls Bein, damit dieses nicht noch mehr Schaden nimmt. Offenbar blieben beide danach in Kontakt: 2017 posteten die Foo Fighters ein Selfie von Grohl und seinem Helfer.

Bei einem Konzert der Foo Fighters beim Lollapalooza Festival in Stockholm am vergangenen Wochenende erzählte Grohl nun vor "My Hero" von seinem "Helden" Johan Sampson: "Ich fragte: 'Kann ich zurück auf die Bühne, wenn ich im Sitzen spiele?' Und er sagte: 'Wenn du auf die Bühne gehst, dann fällt dir der Fuß ab. Ich muss ihn halten, sonst fällt er ab. Also meinte ich: 'Ok, dann kommst du jetzt mit auf die Bühne.'" Grohl bedankte sich ausführlich bei Sampson und forderte das Publikum auf, für ihn den Song zu singen.

Später entdeckte Grohl den auf Schultern sitzenden Sampson im Publikum - und holte ihn auf die Bühne, wo er mit Grohl eine Umarmung austauschte und mit ihm den Refrain sang. Unten findet ihr einen Mitschnitt des ganzen Songs.

In der jüngeren Vergangenheit hatte Grohl erneut gesundheitliche Probleme gehabt: Im Februar musste er Shows verlegen lassen, um eine länger angedachte Operation am Arm durchführen lassen zu können.

Video: Dave Grohl singt "My Hero" für schwedischen Arzt

Facebook-Post: Dave Grohl macht 2017 Selfie mit Arzt