Rammstein kündigen neue Shows für 2020 an

Rammstein haben neue Stadionshows für das nächste Jahr angekündigt. Ihre aktuell noch laufende Tour hatten sie in kürzester Zeit restlos ausverkauft.

Noch bis Ende August spielt das Gesicht der Neuen Deutschen Härte ein paar große Stadionshows in Europa. Den Schluss der restlos ausverkauften Tour spielen Rammstein in Wien. In Österreich geht es am 25. Mai weiter mit der gerade angekündigten Europa-Tour für 2020.

Auf der spielen Rammstein fünf Konzerte in Deutschland und gleich zwei hintereinander in Zürich. Der Vorverkauf ist bei Rammstein grundsätzlich mit einem gigantischen Andrang verbunden. Regulär beginnt dieser exklusiv via Eventim am Freitag, den 5. Juli um 11 Uhr für die Shows in Deutschland. Sollten zeitgleich Tickets bei anderen Anbietern auftauchen, handelt es sich um nicht autorisierte Händler, deren Karten nicht zum Eintritt berechtigen, warnen die Veranstalter. Alle Tickets sind personalisiert, das heißt, die Person ist namentlich darauf vermerkt und eine Weitergabe ist ausgeschlossen. Pro Kunde können maximal sechs Karten erworben werden. Der Vorverkauf in Österreich startet zur gleichen Zeit über Oeticket. Entsprechende Links zum Ticketverkauf wird es zur angegebenen Zeit jedoch auch auf der Rammstein-Webseite geben, verspricht die Band.

Mitglieder des Rammstein-Fanclubs "LIFAD" sollen via Eventim schon ab Mittwoch, den 3. Juli um 11 Uhr für 24 Stunden Zugriff auf ein begrenztes Kontingent an Tickets zugreifen können. Wegen der Limitierung bestehe keine Garantie, das jedes Mitglied ein solches Ticket bekommt, schreiben die Veranstalter.

Rammstein waren für die aktuell laufende Tour aktiv gegen den Verkauf von Tickets auf dem Zweitmarkt vorgegangen. Unter anderem hatten sie eine einstweilige Verfügung gegen Viagogo erwirkt.

Im Mai hatte die Band ihr neues Album "Rammstein" veröffentlicht - ihre erste Studioplatte seit knapp zehn Jahren. Sie hatten es mit einem Aufsehen erregenden Video zur Single "Deutschland" angekündigt und auch dem Song "Radio" ein Video gewidmet.

Facebook-Post: Rammstein kündigen Tour für 2020 an

Live: Rammstein (Europa-Tour 2020)

25.05. Klagenfurt - Wörthersee Stadion

29.05. Leipzig - Red Bull Arena

02.06. Stuttgart - Mercedes-Benz-Arena

06.06. Zürich - Stadion Letzigrund

07.06. Zürich - Stadion Letzigrund

27.06. Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena

01.07. Hamburg - Volksparkstadion

04.07. Berlin - Olympiastadion

Live: Rammstein (laufende Tour)

02.07. Hannover - HDI Arena | ausverkauft

13.07. Frankfurt/Main - Commerzbank Arena | ausverkauft

20.07. Luxemburg - Roeser Festival Grounds | ausverkauft

22.08. Wien - Ernst-Happel-Stadion | ausverkauft

23.08. Wien - Ernst-Happel-Stadion | ausverkauft