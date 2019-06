Instagram-Takeover: La Dispute posten via VISIONS von ihrer Europa-Tour

La Dispute haben just mit ihrer Europa-Tour begonnen und gewähren euch auf dem VISIONS-Instagram-Kanal Einblicke in das Leben zwischen Bus und Bühne.

Mit ihrem aktuellen Album "Panorama" im Gepäck spielen die Post-Hardcore-Geschichtenerzähler derzeit jede Menge Shows in Europa. La Dispute steuern mehrere Festivals an und spielen zusätzlich eine ganze Reihe Headliner-Konzerte, vier davon in Deutschland. Supportet werden sie dabei von Petrol Girls und Milk Teeth.

Auf dem VISIONS-Instagram-Kanal bekommt ihr ab sofort aus erster Hand mit, was die US-Amerikaner auf ihrer Tour erleben, denn wir haben ihnen unser Passwort überlassen - und sind selbst gespannt, wie und wovon sie berichten und welche Erlebnisse sie für uns festhalten werden.

Video: La Dispute - Tour 2019

VISIONS empfiehlt:

La Dispute

29.06. Köln - Bürgerhaus Stollwerck

05.07. Berlin - Astra Kulturhaus

07.07. Leipzig - Conne Island

08.07. Wiesbaden - Schlachthof

Live: La Dispute

22.06. Scheeßel - Hurricane Festival

23.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival