VISIONS Premiere: Post-Hardcore-Band Colored Moth streamt neuen Song "Maelstrom"

Das Berliner Post-Hardcore/Noise-Punk-Trio Colored Moth wird Ende August sein zweites Album "DIM" veröffentlichen. Mit dem Song "Maelstrom" feiern sie bei uns schon mal eine Streaming-Premiere.

Bereits im Oktober 2013 haben sich Colored Moth gegründet. 2016 erscheint mit "Fragmenting Tensions" das Debütalbum des Trios aus Berlin, das seinen Sound im Viereck aus Noise-Punk, Post-Hardcore, Screamo und Ambient errichtet hat. Kein Easy Listening also.

Am 29. August wird die Band um Christoph, Nils und Sandor via Wolves And Vibrancy ihr zweites Album "DIM" veröffentlichen. 13 Songs gibt es darauf, wobei vier davon instrumentale Zwischenstücke sind.

Mit der Premiere von "Maelstrom" könnt ihr euch unten bereits einen ersten Eindruck verschaffen.

Stream: Colored Moth - "Maelstrom"