Eddie Vedder trifft Fan 27 Jahre nach besonderer Begegnung wieder

Foto: Danny Clinch

Im Zuge seiner Europa-Solotour hat Eddie Vedder eine Frau 27 Jahre nach einer besonderen Begegnung wiedergetroffen. Eine niederländische Zeitung spürte die Unbekannte auf und sorgte so für ein Wiedersehen mit dem Pearl-Jam-Frontmann.

Während einer Show im niederländischen Amsterdam vor etwas mehr als einer Woche hatte Eddie Vedder seinem Publikum von einer speziellen Begegnung erzählt, die er 1992 in Utrecht erlebt hatte, als er mit Pearl Jam in der Stadt gewesen war. Damals begegnete ihm Valeska Custers, mit der er sich nach dem Konzert in einem Café traf und die ihn nach intensiven Gesprächen schließlich um 3 Uhr nachts auf dem Gepäckträger eines Fahrrads zurück zu seinem Hotel gefahren habe. "Ich bin mir so gut wie sicher, ich würde sie heute noch wiedererkennen", sagte Vedder, er denke noch oft an die Begegnung zurück.

Ein Journalist der niederländischen Tageszeitung "Het Parool" berichtete von der Anekdote und spürte Custers auf, die der Zeitung daraufhin ein Interview gab. Im Artikel berichtete sie ebenfalls von einem besonderen Abend: Sie sei für die Vorband City Pig Unit beim Konzert gewesen und Backstage zufällig auf Vedder getroffen, der sich schüchtern mit ihr unterhalten habe. Der Musiker habe sich für sie "ein bisschen wie ein Seelenverwandter" angefühlt, sagte Custers. Über die Jahre habe Sie mehrmals versucht, ihn wiederzusehen, allerdings erfolglos.

Der Parool-Artikel fiel nun einem Mitglied von Vedders Backing-Band auf, sodass Vedders Tourmanager sie zur Show nach Brüssel einlud, wo beide nun nach fast drei Jahrzehnten noch einmal aufeinander trafen. Beide sprachen über ihre Familien und erinnerten sich an ihren gemeinsamen Abend zurück. Damals hatte Vedder versehentlich auch einen Rucksack mit einem Shirt von Custers' Bruder mitgenommen. "Ich weiß nicht genau, ob ich es jetzt noch habe, aber ich habe es zumindest jahrelang aufgehoben", sagte Vedder demnach. Auch die Geschichte der Wiederbegegnung hat Het Parool aufgeschrieben.

Derzeit ist Vedder auf Europa-Tour, Ende des Monats stehen dabei auch zwei Stopps in Deutschland an. Vedder Soloshows sind noch mehr als Konzerte seiner Hauptband für ihre Spontanität bekannt, regelmäßig spielt der Musiker Coverversionen, neue Songs und Raritäten während der akustisch angelegten Shows.

Instagram-Post: Eddie Vedder und Fan treffen nach 27 Jahren wieder aufeinander

Live: Eddie Vedder

28.06. Berlin - Max Schmeling Halle

30.06. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle