Torche teilen neuen Song "Times Missing"

Mitte Juli erscheint mit "Admission" das neue Album der Sludge-Popper Torche. Mit dem fünfminütigen "Times Missing" gibt es davon jetzt bereits den zweiten Song vorab zu hören.

Mitte Mai stellten Torche mit "Slide" das erste Stück ihres fünften Albums "Admission" vor. Mit dem ungleich längeren, melancholisch und motorisch walzenden "Times Missing" gibt es jetzt einen weiteren Song von der Platte.

Sänger und Gitarrist Steve Brooks sagt über den Song: "'Times Missing' ist ein Jekyll-&-Hyde-Song über die Nächte, an die man sich nicht erinnern kann, aber jeder andere."

In den Vereinigten Staaten gehen Torche in Kürze auf Tour und spielen einige Shows als Support für Baroness, bei anderen lassen sie sich wiederum von Whores respektive Wear Your Wounds supporten. Europakonzerte sind noch keine angekündigt.

"Admission" erscheint am 12. Juli via Relapse.

Stream: Torche - "Times Missing"