King Gizzard & The Lizard Wizard entfachen Metal-Feuer in Video zu neuem Song "Self-Immolate"

Die Psych-Rock-Band King Gizzard & The Lizard Wizard hat anlässlich einer US-Tour den neuen Song "Self-Immolate" veröffentlicht. Der klingt um einiges härter als das aktuelle Album "Fishing For Fishies".

Lange still sitzen können King Gizzard & The Lizard Wizard nicht. Knapp einen Monat nach Erscheinen ihres 14. Albums "Fishing For Fishies" hat die Band mit "Self-Immolate" nun einen Song veröffentlicht, der nicht Teil des Langspielers ist. Das düstere Video, in dem die Band mit brennenden Menschen und Bengalos zu sehen ist, fängt den betont schnellen Heavy-Metal-Sound des Songs ein.

Auch der zuvor veröffentlichte Umweltschutz-Song "Planet B" zitiert Metal und ist nicht auf "Fishing For Fishies" enthalten. Möglicherweise deuten King Gizzard & The Lizard Wizard auf diese Weise ein weiteres Album mit einer härteren Ausrichtung an. Im Herbst kommen die Australier wieder auf Europatour, Tickets gibt es bei Eventim.

Video: King Gizzard & The Lizard Wizard - "Self-Immolate"

VISIONS empfiehlt:

King Gizzard & The Lizard Wizard

11.10. Köln - Carlswerk Victoria

12.10. Berlin - Columbiahalle

13.10. Esch/Alzette - Rockhal