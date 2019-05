Newsflash (Coheed And Cambria, Reeperbahn Festival, Julien Baker u.a.)

Neuigkeiten von Coheed And Cambria, dem Reeperbahn Festival, von Julien Baker, Jonny Greenwood, Van Holzen, Brutus, Vampire Weekend und The Sidekicks.

+++ Coheed And Cambria haben "The Gutter" a capella in einem Auto performt. Bei dem etwas anderen Carpool Karaoke zeigt die ganze Band ihre Gesangskünste - und Schlagzeuger Josh Eppard kann sogar beatboxen. Der Song stammt von ihrem aktuellen Album "Vaxis – Act I: The Unheavenly Creatures".

Video: Coheed And Cambria - "The Gutter" (a capella)

+++ Das Reeperbahn Festival hat jede Menge neue Acts bestätigt. Darunter sind VISIONS-Lieblinge wie Press Club, Yak, Sebadoh, RVG und 48 weitere Namen. Das Reeperbahn Festival findet vom 18. bis 21. September auf dem Hamburger Kiez in zahlreichen Locations statt.

Facebook-Post: Bisheriges Line-up beim Reeperbahn Festival

Reeperbahn Festival

18.-21.09. Hamburg - Reeperbahn

+++ Julien Baker hat den Song "Everybody Lost Somebody" von Bleachers gecovert. Die Aufnahme ist Teil einer Seven-Inch-Serie von Jack Antonoff, dem Kopf hinter Bleachers, die offiziell nur auf Vinyl erhältlich ist. Antonoff sei aber damit einverstanden, wenn die Songs von Fans anderweitig geteilt werden.

Stream: Julien Baker - "Everybody Lost Somebody" (Bleachers-Cover)

Stream: Bleachers - "Everybody Lost Somebody"

+++ Jonny Greenwood hat ein Konzert für NPR Tiny Desk orchestriert. Bekannt ist das Setting eigentlich für meist akustische Sessions in Büro-Atmosphäre. Hier allerdings tritt das Ensemble Signal ohne den eigentlichen Künstler auf - denn der Radiohead-Gitarrist ist für die gesamten Kompositionen verantwortlich, die die mit Streichern, Sitar und Klavier ausgestattete Gruppe performt. Er selbst konnte nicht anwesend sein, weil der Brite "nicht in der Nähe von Washington D.C." war, wo sich die Studios des Radiosenders befinden. In einem Einführungstext geht er im Detail auf seine Werke ein.

Video: Ensemble Signal spielt Stücke von Jonny Greenwood

+++ Van Holzen haben eine Session in den Off The Road Studios gespielt. Wie üblich für die Serie bekommen die jungen Alternative-Rocker von Erzähler Axel Thielmann erst einmal die eigene Bandgeschichte als Märchen mit einem mächtigen Augenzwinkern erzählt, dann performen sie im Wohnzimmer-Setting ihren Song "Allein" vom neuen Album "Regen". Im Sommer stehen für Van Holzen einige Festivalauftritte an, im November geht es auf ausführliche Headliner-Tour.

Video: Van Holzen - "Allein" (Off The Road Sessions)

Live: Van Holzen (Festivals)

09.06. Weilheim - Kult-Ur Open Air

13.06. Merkers - Rock am Berg

12.07. Bersenbrück - Talge Open Air

16.08. Stemwede - Stemweder Open Air Festival

24.08. Karben - Karben Open Air

07.09. Stans - Hof Air

Van Holzen

01.11. Bonn - Bla

02.11. Marburg - KFZ

03.11. Düsseldorf - The Tube Club

05.11. Hannover - Lux Hannover

06.11. Hamburg - Nochtwache

07.11. Bremen - Tower

08.11. Lingen - Alter Schlachthof

09.11. Münster - Gleis 22

10.11. Braunschweig - B58

12.11. Leipzig - Naumanns

13.11. Dresden - Beatpol

15.11. Berlin - Musik & Frieden

16.11. Koblenz - Circus Maximus

17.11. Trier - Lucky's Luke

20.11. Wiesbaden - Kesselhaus

21.11. Würzburg - Jugendzentrum B-Hof

22.11. Nürnberg - Club Stereo

23.11. Wien - DreiRaum

26.11. Zürich - Werk 21

28.11. München - Feierwerk

29.11. Konstanz - Kula

30.11. Stuttgart - Club Cann

+++ Brutus werden als Support für Cult Of Luna auf deren Tour mitreisen. Die Shows im deutschsprachigen Raum finden im November statt. Die Post-Hardcore-Band spielt morgen noch ein eigenes Headliner-Konzert in Frankfurt.

Live: Cult Of Luna + Brutus

24.11. Berlin - Festsaal Kreuzberg

25.11. Köln - Bürgerhaus Stollwerck

05.12. München - Backstage

06.12. Wien - Arena Wien

Brutus

22.05. Frankfurt/Main - Nachtleben

+++ Vampire Weekend haben ein Musikvideo zu "This Life" veröffentlicht. Der Titel stammt von ihrem neuen Album "Father Of The Bride", das am 3. Mai erschienen war. Danielle Haim, die im Song mitsingt, spielt auch eine Rolle im Schwarz-Weiß-Clip.

Video: Vampire Weekend - "This Life"

+++ The Sidekicks streamen den neuen Song "People's Court". Zu dem zurückhaltenden Stück der Emo-Indierocker gibt es auch eine alternative Akustikversion. Die Single folgt auf ihr Album "Happiness Hours" aus dem vergangenen Jahr.

Stream: The Sidekicks - "People's Court"

Video: The Sidekicks - "People's Court" (live und akustisch)