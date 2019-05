The Black Keys machen Paartherapie im Video zu neuem Song "Go"

Foto: Screenshot Youtube

The Black Keys haben den neuen Song "Go" mit einem Musikvideo veröffentlicht. Darin nehmen Dan Auerbach und Patrick Carney ihre lange Abwesenheit aufs Korn.

Seit "Turn Blue" von 2014 hatten The Black Keys nicht viel von sich hören lassen. Im Video zum neuen Song "Go" tun Dan Auerbach und Patrick Carney so, als hätten sie wirklich fünf Jahre lang nicht miteinander gesprochen - und sie tun es auch im Clip nicht. Eine Art Paartherapeut schickt die beiden zur Lösung ihres Kommunikationsproblems in ein Hippie-Camp, wo sie mithilfe von Gruppenmeditation, Musik- und Tanztherapie und schließlich auch psychedelischer Bewusstseinserweiterung wieder zueinander finden. Das tun sie nicht wirklich - und in den Outtakes zum Schluss hagelt es sogar Fäuste.

Das unterhaltsame Video ist voller Selbstironie und Referenzen. Natürlich sind Auerbach und Carney wieder gemeinsam kreativ am Start: Am 28. Juni erscheint ihr neues Album "Let's Rock", aus dem es bereits die Singles "Lo/Hi" und "Let's Rock" zu hören gibt.

Video: The Black Keys - "Go"