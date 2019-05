VISIONS Premiere: Alternative-Rocker Last Train stellen "The Idea Of Someone" vor, kündigen neues Album an

Foto: Screenshot Youtube

Noch sind Last Train hierzulande relativ unbekannt. Mit der Veröffentlichung ihres zweiten Albums "The Big Picture" im September dürfte sich das ändern. Seht exklusiv bei VISIONS das Video zur ersten Vorabsingle "The Idea Of Someone".

Last Train kommen aus der Elsass-Stadt Mulhouse, die man in Deutschland auch als Mülhausen kennt. Dort im Dreiländereck lässt die junge Band seit 2015 Bluesrock auf Alternative Rock treffen und tourte mit ihrem Debütalbum "Weathering" (2017) unter anderem in Frankreich, Indien, Japan und den USA.

Bis auf eine Handvoll Clubshows fanden Last Train hierzulande bisher noch nicht statt. Zur Veröffentlichung ihres zweiten Albums "The Big Picture" im September kann man allerdings von Tourdaten im deutschsprachigen Raum ausgehen. Eine entsprechende Ankündigung soll bald folgen.

Zuvor gibt es an dieser Stelle das Performance-Video zu "The Idea Of Someone". Ein in schwarzweißer Retro-Optik festgehaltener Schleicher, der erst zum Ende hin Fahrt aufnimmt - dann aber richtig. Nicht erst mit diesem Kniff erinnern Last Train an den frühen Black Rebel Motorcycle Club.

Video: Last Train - "The Idea Of Someone

Cover: Last Train - "The Big Picture"