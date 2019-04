Bruce Springsteen kündigt neues Solo-Album "Western Stars" an, streamt ersten Song "Hello Sunshine"

Foto: Danny Clinch

Bruce Springsteen hat sein neues Album "Western Stars" angekündigt und inzwischen die erste Single "Hello Sunshine" hinterhergeschickt - ein sehnsüchtiger, von Country und Americana angehauchter Song.

Nach seinem bislang letzten regulären Studioalbum "High Hopes" beschäftigte sich Springsteen zunächst mit seiner Autobiografie "Born To Run" und dem Begleitalbum "Chapter And Verse". Schließlich folgte eine lange Reihe von intimen Broadway-Solo-Shows, bei denen Fans ganz nah an den Boss herankamen, während er allein auf seiner Gitarre spielte.

Nun folgt mit "Western Stars" ein neues Springsteen-Album - und auch das ist ein Soloprojekt. Es enthält Gastbeiträge von einigen Mitgliedern seiner E-Street-Band und weiteren Musikerinnen und Musikern, darunter seine Frau Patti Scialfa und Multiinstrumentalist Jon Brion. Doch im Kern "knüpft [das Album] an meine Solo-Platten an, mit Songs, in deren Mittelpunkt Figuren und Charaktere stehen und die große Orchester-Arrangements enthalten", so Springsteen.

Das sanft von Streichern, Klavier und Slide-Gitarren begleitete "Hello Sunshine" ist ein erster romantischer Vorgeschmack auf die Platte, die neben solch gefühlvollen Balladen aber auch bombastische Instrumentierungen zu bieten haben soll. "Western Stars" erscheint am 14. Juni.

Video: Bruce Springsteen - "Hello Sunshine"

Cover & Tracklist: Bruce Springsteen - "Western Stars"

01. "Hitch Hikin'"

02. "The Wayfarer"

03. "Tucson Train"

04. "Western Stars"

05. "Sleepy Joe's Café"

06. "Drive Fast (The Stuntman)"

07. "Chasin' Wild Horses"

08. "Sundown"

09. "Somewhere North Of Nashville"

10. "Stones"

11. "There Goes My Miracle"

1". "Hello Sunshine"

13. "Moonlight Motel"