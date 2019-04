VISIONS empfiehlt: Madsen kündigen große Jubiläumsshow an

15 Jahre Madsen - klar, dass die Alternative-Indie-Rocker aus dem Wendland das feiern: Ende November begeht die Band ihr Jubiläum mit einer großen Show in Hamburg.

Was Madsen-Fans am 29. November in der Hamburger Sporthalle erwartet, verriet die Band noch nicht gänzlich. Klar ist aber schon: Unterstützt von Friska Viljor als Support wird die Band Hits und heimliche Lieblingslieder aus eineinhalb Dekaden auf die Bühne bringen. Tickets gibt es ab sofort exklusiv bei Eventim, ab Donnerstag, den 2. Mai um 10 Uhr dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Wer auf Hardtickets und Bundles mit T-Shirt Wert legt, kauft bei der Band direkt ein.

Im Frühjahr hatten Madsen ihre bereits im vergangenen Jahr begonnene Tour zum aktuellen, siebten Studioalbum "Lichtjahre" fortgesetzt, mussten wegen Krankheitspech allerdings einige Shows verlegen. Deshalb spielt die Band noch ein halbes Dutzend Nachholkonzerte in den kommenden Wochen und Monaten. Außerdem sind Madsen im Sommer bei einigen Open Airs zu sehen. Alle Termine findet ihr unten. Auch für Club- und Open-Air-Konzerte findet ihr Tickets bei Eventim.

Ihren Kumpel Ferris MC hatten Madsen kürzlich bei dessen Solo-Neuerfindung als Alternative-Rocker auf dem Album "Wahrscheinlich nie wieder vielleicht" als Backing-Band unterstützt. Der Ex-Deichkind-Rapper wird die Band auch bei allen Nachhol-Konzerten ab Dresden unterstützen.

VISIONS empfiehlt: Madsen

02.05. Luzern - Konzerthaus Schüür (Nachholtermin)

03.05. Dresden - Alter Schlachthof (Nachholtermin)

11.05. Frankfurt/Main - Batschkapp (Nachholtermin)

12.05. Düsseldorf - Zakk | ausverkauft (Nachholtermin)

30.06. Erfurt - HSD (Nachholtermin)

30.08. Magdeburg - Altes Theater (Nachholtermin)

29.11. Hamburg - Sporthalle (Jubiläumsshow)

Live: Madsen (Open Air)

29.06. Braunschweig - Wolters Hof

13.07. Potsdam - Waschhaus Potsdam Open Air

18.-21.07. Cuxhaven - Deichbrand Festival

31.08. Chemnitz - Wasserschloss Klaffenbach

08.09. Rostock - IGA Park