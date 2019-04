Dave Grohl und Brandi Carlile machen Straßenmusik in Seattle

Foto: Brandi Carlile | Instagram

Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl und Singer/Songwriterin Brandi Carlile haben ein spontanes Akustik-Konzert in Seattle gegeben. Am vergangenen Samstag spielten die beiden am Pike Place Market mit Unterstützung von Carliles Bandmitgliedern - so, als gehörten sie zur Straßenmusik-Szene der Stadt.

Es bildete sich ein Menschenauflauf um ein paar Musiker am Pike Place Market, der bei Touristen wie Einwohnern beliebten Hafenmeile an der Pazifikküste von Seattle. Hier spielte die mehrfach mit Grammys ausgezeichnete Singer/Songwriterin Brandi Carlile mit dem ehemaligen Nirvana-Drummer und heutigen Foo Fighters-Chef Dave Grohl ein kleines unverstärktes Akustik-Konzert. Unterstützt wurden die beiden von zwei Mitgliedern aus Carliles Band.

Laut Augenzeugen soll das Akustik-Set rund 20 Minuten gedauert haben. Unter anderem coverten die Musiker den Beatles-Klassiker "Let It Be" und den Foo-Fighters-Hit "Times Like These". Die ersten Minuten des Überraschungsauftritts wurden live auf Carliles Facebook-Seite gestreamt, später postete sie ein Bild der Darbietung auf ihrer Instagram-Seite und beschrieb den Auftritt als einen der "surrealsten Momente" ihres Lebens. Das hier sei ihr alter "busking spot" gewesen, also der Platz, an dem sie zu Beginn ihrer Karriere etwas Bekanntheit und ein wenig Geld als Straßenmusikerin erlangte.

Ein Mitschnitt der gesamten Performance ist bisher noch nicht aufgetaucht, dafür kursieren im Internet aber massenweise Aufnahmen von aufgeregten Marktbesuchern.

Facebook-Video: Livestream von Carliles und Grohls Auftritt

Video: Dave Grohl & Brandi Carlile - "Let It Be" und "Times Like These"

Video: Dave Grohl & Brandi Carlile - "Times Like These"

Video: Dave Grohl & Brandi Carlile - "Let It Be" (Beatles-Cover)

Instagram-Post: Brandi Carlile freut sich über Straßenmusik-Aktion