VISIONS 314 am Freitag mit Verspätung am Kiosk

Normalerweise erscheint jede neue Ausgabe VISIONS am letzten Mittwoch des jeweiligen Monats. VISIONS 314 gibt es ausnahmsweise erst am kommenden Freitag am Kiosk - dafür mit einer exklusiven Extra-CD.

Die kommende VISIONS-Ausgabe behandelt zum fast 40-jährigen Bandbestehen und Release ihres neuen Albums "Age Of Unreason" die Geschichte von Bad Religion - mit Hilfe von deren Mitgliedern Greg Graffin, Brett Gurewitz, Jay Bentley und Brian Baker, die uns in Interviews tiefen Einblick in die Überzeugungen der Polit-Punks gewährten.

Um die Titelgeschichte abzurunden, haben wir exklusiv einen Live-Mitschnitt ihres Konzerts bei Rock am Ring 2018 auf CD beigelegt. Weil die Produktion dieser Extra-CD etwas mehr Zeit in Anspruch nahm und die Osterfeiertage die Terminplanung weiter verkomplizierten, konnte das Heft erst leicht verspätet gedruckt werden - und erscheint nun am kommenden Freitag, den 26. April am Kiosk.

In VISIONS 314 erwarten euch außerdem eine große Geschichte zu Deutschlands Alternative-Durchstartern Van Holzen und ihrem neuen Album "Regen" sowie ein großes Interview mit Melissa Auf der Maur, die zum 25-jährigen Jubiläum des zweiten Hole-Albums "Live Through This" an die schmerzliche Zeit von damals erinnert - das Album erschien nur eine Woche nach dem Tod von Kurt Cobain, mit dem Bandchefin Courtney Love verheiratet war. Eine Reunion deutet sie auch an, dazu mehr in unserer kommenden Ausgabe.