Newsflash (Courtney Barnett, Beck, Metallica u.a.)

Neuigkeiten von Courtney Barnett, Beck, Metallica, der Musikwelt und dem Brand der Kathedrale Notre-Dame, von Spanish Love Songs, Swedish Death Candy und Valley Of The Sun.

+++ Courtney Barnett hat ein Video zu ihrem Song "Everybody Here Hates You" veröffentlicht. Das passt super zum Thema: Während die australische Indie-Heldin über Selbsthass und Depressionen singt, die einem der erkrankte Verstand einredet, spielt sie den Song mit ihrer Band in funkelnder Hirn-Kulisse. Der Song war zum Record Store Day zusammen mit der B-Seite "Small Talk" als Twelve-Inch-Single erschienen.

Video: Courtney Barnett - "Everybody Here Hates You"

+++ Beck hat den neuen Song "Saw Lightning" präsentiert. Angetrieben von Elektro-Beats und seinem Rap-artigen Vortrag, setzt der Musiker darin Slide-Gitarre und Mundharmonika ein. Pharrell Williams hat den Song mitgeschrieben und produziert. Er ist der erste Vorbote des neuen Albums "Hyperspace", das "an einem noch unbestimmten Punkt des Raum-Zeit-Kontinuums" erscheinen soll, wie es in der Beschreibung heißt, sprich: Bis auf den Titel und die erste Single ist noch nichts über den Nachfolger zu "Colors" von 2017 bekannt.

Stream: Beck - "Saw Lightning"

+++ Kirk Hammett will jede Menge neues Metallica-Material geschrieben haben. Im Gespräch mit dem Mixdown Magazine verriet er, dass er bereit sei, den Nachfolger zum 2016 erschienenen "Hardwired...To Self-Destruct" anzugehen. Seine Band fühle sich ohnehin nicht besonders wohl, so lange ohne ein neues Album zu verbringen: "Als ich 13 oder 14 war haben Bands jedes Jahr Alben veröffentlicht. Echt jetzt, Kiss haben alle acht Monate eins veröffentlicht - niemals acht Jahre oder sowas." Damit spielt er auf die Zeit zwischen "Death Magnetic" (2008) und dem aktuellen Album an. Erst einmal haben Metallica aber noch jede Menge Shows vor sich. Ihre "WorldWired"-Tour führt sie im Sommer durch Europa, Karten gibt es dafür aktuell aber keine mehr.

Live: Metallica + Ghost + Bokassa

10.05. Zürich - Stadion Letzigrund

13.06. Köln - Rhein Energie Stadion

06.07. Berlin - Olympiastadion

16.08. Wien - Ernst-Happel-Stadion

23.08. München - Olympiastadion

25.08. Mannheim - Maimarktgelände

+++ Musikerinnen und Musiker haben im Netz mit Bestürzung auf den Brand der Kathedrale Notre-Dame reagiert. Die über 800 Jahre alte Kirche im Herzen von Paris war gestern bei einem Feuer schwer beschädigt worden. Unten versammelt findet ihr Reaktionen unter anderem von The National, Amanda Palmer und Jesse Hughes von den Eagles Of Death Metal, der einen langen Beitrag auf Französisch verfasste.

Instagram-Posts und Tweets: Reaktionen auf Feuer in Paris

to my friends & the community in paris - i love you. i cannot imagine the score of your feelings. notre dame has been a small thread in my life; i’ve drawn it, photographed it, fallen in love with someone i met in front of it. thinking about how this happened is...the hardest. — Amanda Palmer (@amandapalmer) 15. April 2019

Nos cœurs sont brisés en voyant les images de Notre Dame en feu ce soir... Paris you are in our hearts. — The National (@TheNational) 15. April 2019

This is absolutely devastating. We’ve had the honor of frequently going to Paris. They’ve taken us in as one of their own. Seeing the art and history is such a highlight of this job. This video just breaks our hearts. https://t.co/0vWafeHTEN — SWMRS (@swmrs) 15. April 2019

Sending love to Paris. — mark hoppus. (@markhoppus) 15. April 2019

+++ Spanish Love Songs haben die neue Single "Losers" mit einem Video veröffentlicht. Die Emopunks sind darin in ihrem Proberaum gefangen und kommen nur durch die Lösung eines Rätsels wieder frei. Der Song erscheint auf einer limitierten Seven-Inch-Single mit einem weiteren Titel namens "(No) Reason To Believe". Spanish Love Songs spielen in den kommenden Wochen eine Reihe Shows und Festivals.

Video: Spanish Love Songs - "Losers"

Live: Spanish Love Songs

26.04. Meerhout - Groezrock Festival

27.04. Neunkirchen - AntAttack Festival

28.04. Bremen - Kulturzentrum Lagerhaus

29.04. Düsseldorf - The Tube Club

30.04. Münster - Uncle M Fest

01.05. Darmstadt - Oetinger Villa

02.05. Wels - Sbäm Fest

03.05. München - Backstage

04.05. Zürich - Obenuse Festival

+++ Auch Swedish Death Candy haben einen neuen Song namens "Green" veröffentlicht. Zeitgleich gaben die Garage-Psychrocker außerdem bekannt, die Arbeiten an ihrem nächsten Studioalbum abgeschlossen zu haben. Der Song ist ein erster Vorbote, Details folgen aber erst in den kommenden Monaten. Vielleicht gehört auch der im November erschienene Song "A Date With Caligula" dazu. In der Zwischenzeit spielen die Londoner einige Konzerte in Europa.

Stream: Swedish Death Candy - "Green"

Live: Swedish Death Candy

29.04. Wien - Arena Wien

01.05. Lübeck - Maifest

05.05. Berlin - Desertfest

26.07. Neuensee - Rock im Wald

+++ Valley Of The Sun haben ein Video zur aktuellen Single "Old Gods" veröffentlicht. Die Stoner-Band performt den Song in einer zur Venue umfunktionierten Kirche in ihrer Heimatstadt Cincinnati und türmt dabei langsam, aber stetig mächtige Fuzzsounds auf. Es ist das titelgebende Stück ihres kommenden Albums "Old Gods", das am 24. März bei Fuzzorama erscheint.

Video: Valley Of The Sun - "Old Gods"