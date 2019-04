VISIONS Premiere: Abramowicz laden im Video zu "Not My City" zum Mitsingen ein

Foto: Sascha Lepp

Die Hamburger Punkrocker Abramowicz haben für den Clip zu "Not My City" Freunde und Wegbegleiter zur Karaoke-Party ins Hamburger Molotow eingeladen. Mit dabei ist auch ein bekanntes Gesicht.

Zum Mitgrölen laden Abramowicz mit ihrem Heartland-Punkrock auf jedem ihrer Konzerte ein. Irgendwo zwischen The Gaslight Anthem und den Beatsteaks reißt auch "Not My City" mit einem strahlenden Refrain und treibenden Bassfiguren mit. Kein Wunder also, dass auch unterschiedliche Bekannte der Band nicht widerstehen können, den Song selbst zu performen. Unter den Darbietenden im neuen Video ist auch Jörkk Mechenbier von Love A und Schreng Schreng & La La, um der Band auf der Molotow-Bühne das Rennen um die unterhaltsamste Show streitig zu machen.

Der Song ist Teil von Abramowicz' neuem Album "The Modern Times", das am kommenden Freitag erscheint. Im Mai begibt sich das Quintett außerdem auf eine ausgedehnte Tour mit den Weggefährten Leto, Coppersky und Travels & Trunks. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Abramowicz - "Not My City"

VISIONS empfiehlt:

Abramowicz

09.05. Bremen - Tower

10.05. Kiel - Schaubude

11.05. Hamburg - Molotow

15.05. Dresden - Ostpol

16.05. Nürnberg - Club Stereo

17.05. Koblenz - Circus Maximus

18.05. Wiesbaden - Kreativfabrik

23.05. Berlin - Cassiopeia

24.05. Jena - Rosenkeller

25.05. Bochum - Die Trompete