Nick Cave & The Bad Seeds: Konzertfilm "Distant Sky" gratis im Stream

Nick Cave & The Bad Seeds bieten Fans ihren Konzertfilm "Distant Sky - Live In Copenhagen" für einen begrenzten Zeitraum als Videostream an. Dazu müssen sie sich vorher auf der Webseite der Band registrieren.

Wer sich auf der Webseite der Band unter dem dafür eingerichteten Reiter anmeldet, bekommt vom 19. bis 22. April exklusiven, aber befristeten Zugang zu "Distant Sky – Nick Cave & The Bad Seeds Live In Copenhagen". Das im Oktober 2017 in der dänischen Hauptstadt aufgezeichnete Konzert war zuvor nur an einem Tag einmalig weltweit in teilnehmenden Kinos zu sehen. Seht unten den Auszug aus dem Film zum titelgebenden Song.

Zur Bandbesetzung bei der Show gehörten neben Bandchef Nick Cave Warren Ellis an Klavier und Keyboard, Violine und Gitarre, Gitarrist George Vjestica, Martyn Casey am Bass, Schlagzeuger Thomas Wydler, Jim Sclavunos für Percussion und Vibraphon und Larry Mullins für zusätzliche Keyboard- und Piano-Einlagen.

Nick Cave & The Bad Seeds arbeiten zur Zeit an einem neuen Album, nach neuestem Stand ist es laut Cave "schon fast fertig, würde ich sagen". Das hatte der Australier laut Fanberichten bei einem Konzert in Melbourne erzählt. Den Austausch mit dem Publikum sucht er demnächst auch in Europa im Rahmen seiner besonderen "Conversations with Nick Cave - An Evening Of Talk And Music"-Shows. Für die Termine in Deutschland gibt es nur noch Tickets für Düsseldorf bei Eventim, die anderen beiden Stationen sind ausverkauft.

Video: Nick Cave & The Bad Seeds - "Distant Sky" (Live In Copenhagen)

Live: Nick Cave

13.05. Hamburg - Friedrich-Ebert-Halle | ausverkauft

15.05. Berlin - Admiralspalast | ausverkauft

16.05. Düsseldorf - Tonhalle

21.05. Kopenhagen - DR Koncerthuset

24.05. Luxemburg - Philharmonie

26.05. Amsterdam - Het Concertgebouw

27.05. Utrecht - Tivoli

29.05. Antwerpen - De Roma