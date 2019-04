Thees Uhlmann kündigt weitere Konzerte an, neue Termine für Vorverkauf

Foto: pertramer.at

Wegen zusammengebrochener Server musste Thees Uhlmann vor einigen Tagen den geplanten Vorverkauf für seine Mini-Clubtour im Herbst verschieben - und kündigt nun für den neuen Versuch gleich noch weitere Shows an.

"Wie ihr sicher mitbekommen habt sind unsere Server um 09:00 Uhr durch die enorme Anzahl an Anfragen für Thees Uhlmann Tickets in die Knie gegangen", hieß es am vergangenen Freitag unter anderem auf der Facebook-Seite des Musikers. Die Verantwortlichen mussten daraufhin den angekündigten Vorverkauf für die kommenden vier Clubshows des Indierockers im September aussetzen, weil die Technik dem Ansturm nicht gewachsen gewesen sei.

Nun nimmt Uhlmann einen neuen Anlauf in Sachen Vorverkauf - und legt gleich noch Konzerte nach: Im Dezember folgt eine richtige Tour mit 13 Terminen in Deutschland und Österreich, die sich größtenteils auch in größeren Läden als im September abspielen wird. Dennoch spielt Uhlmann dann erneut auch in Hamburg, Berlin, München und Köln. Karten werden exklusiv im Online-Shop des Grand Hotel van Cleef erhältlich sein.

Um den Vorverkauf dieses Mal reibungslos über die Bühne zu bringen, werden die Termine gestaffelt in den Verkauf kommen, zunächst die Großstädte, dann die restlichen Konzerte: Ab dem 5. April gibt es Karten für die beiden Hamburg-Shows, ab dem 6. April für beide Termine in Berlin, ab dem 7. April für München, ab dem 8. April für Köln. Ab dem 9. April sind dann Karten für alle restlichen Tourstopps erhältlich. Der Vorverkauf startet jeweils immer um 10 Uhr.

Uhlmanns noch aktuelles, zweites Soloalbum "#2" war 2013 erschienen, nach der zugehörigen großen Tour hatte der Musiker und Labelmacher sich etwas zurückgezogen und nur noch vereinzelt Konzerte gespielt.

Abseits der Musik hatte sein Debütroman, "Sophia, der Tod und ich", 2015 für Aufmerksamkeit gesorgt und war auch für das Theater adaptiert worden.

VISIONS empfiehlt:

Thees Uhlmann

27.09. Hamburg - Große Freiheit 36

28.09. Berlin - Lido

29.09. München - Ampere

30.09. Köln - Stadtgarten

06.12. Wien - Gasometer

07.12. München - Tonhalle

08.12. Saarbrücken - Garage

10.12. Erlangen - Heinrich Lades-Halle

11.12. Dortmund - FZW

12.12. Wiesbaden - Schlachthof

13.12. Stuttgart - LKA Longhorn

14.12. Berlin - Columbiahalle

16.12. Hannover - Capitol

18.12. Hamburg - Große Freiheit 36

19.12. Bielefeld - Lokschuppen

20.12. Bremen - Pier 2

21.12. Köln - Palladium