Envy kündigen Konzerte in Deutschland an

Envy werden im Sommer Europa und damit auch Deutschland besuchen. Steht ein neues Album bevor?

In Deutschland werden Envy in Darmstadt und Oberhausen auftreten, außerdem steht noch ein Slot beim dem französischen Hellfest auf dem Kalender. Über den Eintritt zum Festival bei Nantes kann man sich auf der offiziellen Website erkundigen, Tickets für die Show in der Oetinger Villa gibt es bei Ztix, und ins Drucklufthaus Oberhausen kommt man über Tix For Gigs.

Nach "Atheist's Cornea" (2015) hatte die Zukunft der japanischen Post-Hardcore-Band in den Sternen gestanden. Erst war Sänger Tetsuya Fukagawa 2016 ausgestiegen, zwei Jahre darauf hatten sich Gitarrist Masahiro Tobita und Schlagzeuger Dairoku Seki verabschiedet. Im November 2018 war dann plötzlich die Single "Alnair In August" mit zwei neuen, starken Songs erschienen - womit Fukagawa wieder Teil der neu formierten Band war. Das und die Ankündigung von Konzerten lässt zumindest darauf hoffen, dass das neunte Envy-Album im Frühjahr oder Sommer 2019 erscheint.

Facebook-Beitrag: Envy kündigen Konzerte in Europa an

Live: Envy

19.06. Darmstadt - Oetinger Villa

20.06. Oberhausen - Druckluft

22.06. Clisson - Hellfest