Modest Mouse zeigen Lyric-Video zu neuer Single "Poison The Well"

Nach den Andeutungen gibt es nun Gewissheit: Modest Mouse sind mit einem neuen Song wieder da. Der entpuppt sich als für die Band typischer Alternative Rock mit Elektro-Akzenten.

Vor zehn Tagen hatten Modest Mouse an ausgewählte Fans eine Art Puzzle geschickt, das findige Anhänger der Band mit einem beim Record Store Day gelisteten Seven-Inch-Release mit dem Titel "Poison The Well" in Verbindung brachten.

Und sie behalten Recht: Der gleichnamige Track ist nun als psychedelisch bunt flimmerndes Lyric-Video zu sehen und zu hören. Der Song rauscht ein bisschen elektronischer, als man es von Modest Mouse zuletzt gewohnt war; spätestens aber, wenn Isaac Brocks stets leicht hysterischer Gesang zum ersten Mal einsetzt, fühlt man sich als Fan direkt zu Hause in dem groovigen Mid-Tempo-Alterntive.

"Poison The Well" ist der erste neue Song seit dem 2015 erschienenen, sechsten Studioalbum "Strangers To Ourselves". Rund um den Release der Platte - die nach "We Were Dead Before The Ship Even Sank" (2007) ganze acht Jahre in Arbeit gewesen war - hatte Brock angekündigt, bereits zwei weitere Alben fertig zu haben. Seitdem war jedoch nichts von seiner Band zu hören gewesen.

Lyric-Video: Modest Mouse - "Poison The Well"