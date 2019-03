The Raconteurs stellen neues Album fertig, kommen auf Tour

Foto: Steven Sebring

The Raconteurs haben zwei Konzerte in Deutschland angekündigt. Neue Musik wird es dann auch geben, denn die neue Platte ist fertig.

Das vermeldete die Band aus Jack White, Brendan Benson, Jack Lawrence und Patrick Keeler (beide The Greenhornes) mit einem kurzen Clip in den Social-Media-Kanälen von Third Man Records, Whites Label. Ein Blueslick - mutmaßlich aus einem neuen Song - ist darin auch zu hören. Vor einigen Tage präsentierte White in einem Video zu ihrem besonderen Mastering-Prozess einen Ausschnitt aus einem weiteren Song namens "Shine The Light On Me". Wann das neue Album erscheint, ist noch nicht bekannt, lange kann es aber nicht mehr hin sein.

Immerhin hatten The Raconteurs schon die Doppelsingle "Sunday Driver/Now That You're Gone" als Vorgeschmack veröffentlicht. Und die neu angekündigten Konzerte finden in gar nicht allzu ferner Zukunft statt. Schon Ende Mai spielt die Band jeweils eine Show in Köln und in Berlin. Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag, den 21. März um 10 Uhr exklusiv bei Eventim.

Tweet: Neues Album von The Raconteurs ist fertig

Live: The Raconteurs

28.05. Köln - E-Werk

30.05. Berlin - Verti Music Hall