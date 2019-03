Die Ärzte veröffentlichen neuen Song "Abschied" in vegetarisch und vegan

Die Ärzte nehmen Abschied, aber nicht den befürchteten: Auf das wochenlange Rätselraten folgt der neue Song "Abschied" mit zwei begleitenden Kochvideos - eins für Vegetarier und eins für Veganer.

Über mehrere Wochen gab es auf der Die Ärzte-Webseite ein Buchstabenrätsel. Es wurde ein Wort mit acht Buchstaben gesucht, beginnend mit "A", regelmäßig erschien ein weiterer Buchstabe und ein dazugehöriger Audioclip. Fans befürchteten anfangs, dass es "Abschied" und somit das bevorstehende Ende der Band bedeuten könnte. Schließlich passte das aber nicht mehr, und es wurde "Abstrakt" daraus - aber auch das war eine Täuschung, denn nun heißt es doch "Abschied".

"Es" ist der überraschend veröffentlichte neue Song von Die Ärzte, und er handelt nicht vom Ende der Band, sondern vom Ende der Menschheit zugunsten der Erde: "Die Elefanten werden uns danken/ und bald wächst über unsere Städte Gras/ und all das schöne Geld in all den Banken/ das nehmen sich die Ratten dann zum Fraß". Einen anderen Ansatz zur Weltverbesserung liefern die Musikvideos: Es gibt eine "vegetarische" und eine "vegane" Version des Songs, wobei die Musik identisch ist, das zum Punkrock gekochte Gericht aber nicht. Wie Spiegeleier gebratene Tomaten sehen nicht besonders appetitlich aus, aber das ist egal, denn das Essen brennt in beiden Videos sowieso an.

Auf der Webseite heißt es dazu noch: "Die Ärzte 2019, erster Teil. Stay tuned!" Es ist also mit noch mehr Musik in diesem Jahr zu rechnen.

Die Ärzte gibt es 2019 auch wieder live, unter anderem exklusiv bei Rock am Ring, Rock im Park, dem Nova Rock und dem Open Air St. Gallen. Außerhalb dieser drei Länder spielen die Berliner eine ganze Reihe Clubshows in ganz Europa. Die Termine findet ihr weiter unten.

Schlagzeuger Bela B befindet sich gerade auf umfangreicher Lesetour für sein Romandebüt "Scharnow". Die Ärzte hatten 2018 ein ihre ganze Karriere umfassendes Boxset namens "Seitenhirsch" veröffentlicht.

Video: Die Ärzte - "Abschied (vegetarisch)"

Video: Die Ärzte - "Abschied (vegan)"

Live: Die Ärzte (europäisches Ausland 2019)

16.05. Warschau - Klub Proxima

17.05. Prag - Lucerna Music Bar

20.05. Zagreb - Mocvara Club

21.05. Ljubljana - Kino Siska

23.05. Mailand - Alcatraz

24.05. Straßburg - La Laiterie

25.05. Luxemburg - Den Atelier

28.05. Amsterdam - Paradiso

30.05. London - Electric Ballroom

31.05. Brüssel - Ancienne Belgique

Live: Die Ärzte (Festivals 2019)

07.-09.06. Nürburgring - Rock am Ring

07.-09.06. Nürnberg - Rock im Park

14.-16.06. Nickelsdorf - Nova Rock Festival

27.-30.06.2019 St. Gallen - Open Air St. Gallen

Live: Bela B Lesetour

19.03. Dresden - Scheune | ausverkauft

20.03. Halle - Objekt 5 | ausverkauft

21.03. Leipzig - Werk 2 | ausverkauft

21.03. Leipzig - Werk 2

27.03. Münster - Cineplex

29.03. Essen - Zeche Carl | ausverkauft

31.03. München - Volkstheater

01.04. Wien - Rabenhoftheater

01.04. Wien - Rabenhoftheater | ausverkauft

03.04. Mannheim - Alte Feuerwache

05.04. Berlin - Pfefferberg | ausverkauft

08.04. Frankfurt/Main - Mousonturm | ausverkauft

08.04. Frankfurt/Main - Mousonturm

09.04. Bremen - Modernes

10.04. Hamburg - Uebel & Gefährlich | ausverkauft

