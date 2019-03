VISIONS empfiehlt: King Gizzard & The Lizard Wizard kommen auf Tour, zeigen Video zu neuer Single "Fishing For Fishies"

Foto: Screenshot Youtube

Ein Jahr ohne neues King Gizzard & The Lizard Wizard-Album ist ja auch wirklich genug: Mit "Fishing For Fishies" erscheint Ende April die nächste Platte der australischen Psychrocker. Den Titeltrack gibt es nun schon inklusive charmantem Video zu sehen, auf Tour kommt die Band mit der neuen Platte natürlich auch.

Nach ihren fünf Alben innerhalb des Jahres 2017 hatten sich King Gizzard & The Lizard Wizard im vergangenen Jahr zumindest mit neuen Releases eine kleine Pause gegönnt.

Nun greifen die Australier um Front-Weirdo Stu Mackenzie wieder an: Nach der elektronischen Psych-Funk-Disco-Nummer "Cyboogie" hat die Band mit "Fishing For Fishies" nun den Titeltrack ihres nächsten Albums veröffentlicht. Der entpuppt sich als fluffig-lockere Bluegrass- und Americana-Nummer mit Mundharmonika- und Orgel-Solo, die ihren Psychrock-Touch vor allem aus den wässerig verfremdeten Vocals gewinnt.

Im Video zum Track sitzt Mackenzie passend in Jeanslatzhose - und seltsamerweise auch mit dem Motorradhelm aus dem "Cyboogie"-Clip - auf einem Floß, auf dem seine Band in Miniatur-Größe performt, und angelt. Währenddessen treibt die Posse durch eine bunte Comic-Landschaft, sodass man das Video auch gut im Kinderprogramm laufen lassen könnte.

"Fishing For Fishies" erscheint am 26. April via Flightless, ab dem 13. März können Fans die Platte beim Label vorbestellen, vermutlich auch wieder in hübsch bunten Vinyl-Versionen. Unter den neun Songs der Platte findet sich auch "Cyboogie", sodass man vermutlich mit einem augenzwinkernderen, fröhlicheren Werk als zuletzt rechnen darf. Es handelt sich dabei schon um das 14. Album, das die Band seit ihrer Gründung 2010 veröffentlicht hat.

Touren werden King Gizzard zu "Fishing For Fishies" auch: Im Oktober stehen zwei Konzerte in Köln und Berlin an. Karten gibt es im "Early Bird"-Presale ab dem 13. März bei Powerline Agency, ab dem 15. März gibt es Tickets dann überall regulär im Vorverkauf.

Video: King Gizzard & The Lizard Wizard - "Fishing For Fishies"

Cover & Tracklist: King Gizzard & The Lizard Wizard - "Fishing For Fishies"

01. "Fishing For Fishies"

02. "Boogieman Sam"

03. "The Bird Song"

04. "Plastic Boogie"

05. "The Cruel Millennial"

06. "Real's Not Real"

07. "This Thing"

08. "Acarine"

09. "Cyboogie"

VISIONS empfiehlt:

King Gizzard & The Lizard Wizard

11.10. Köln - Carlswerk Victoria

12.10. Berlin - Columbiahalle