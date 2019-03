The Black Keys streamen mit "Lo/Hi" ersten Song seit fünf Jahren

Foto: Alysse Gafkjen

Die Black Keys haben überraschend einen neuen Song veröffentlicht. Es ist die erste neue Musik seit ihrem vor fünf Jahren erschienenen Album "Turn Blue".

Der neue Song des Garage-Duos aus Patrick Carney und Dan Auerbach ist ein typisch stampfender, geradliniger Bluesrocker mit Solo- und souligen Chor-Einlagen. "Lo/Hi" ist die erste Veröffentlichung der beiden seit dem Album "Turn Blue" von 2014. Bisher gibt es jedoch keine Infos zu einem möglichen Nachfolger.

Auerbach war in den vergangenen Jahren vermehrt als Produzent tätig und veröffentlichte unter anderem sein Soloalbum "Waiting On A Song". Carney gründete erst vor kurzem das neue Duo Sad Planets mit John Petkovic und präsentierte die Single "Not Of This World".

Stream: The Black Keys - "Lo/Hi"