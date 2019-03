Record Store Day veröffentlicht Release-Liste für 2019

Der Record Store Day hat die Liste mit den diesjährigen Sonderveröffentlichungen online gestellt. Ein paar Highlights aus dem umfangreichen Dokument findet ihr hier.

Mehrere Hundert Releases werden dieses Jahr extra für den Record Store Day aufgelegt, quer durch alle Genres, durch alle Musikszenen und alle Formatvorlieben. Und viele davon waren bis jetzt geheim - Ausnahmen waren etwa ein Seven-Inch-Release von Pelican, eine Gedenk-Single von Mastodon für ihren verstorbenen Manager Nick John und das neue The Flaming Lips-Album "King's Mouth", das eine "Begleit-Erzählung" von The Clash-Gitarrist Mick Jones beinhaltet.

Die nun veröffentlichte vollständige Liste mit exklusiven Veröffentlichungen hält viele weitere spannende Platten bereit. Thrice etwa veröffentlichen eine EP namens "Deeper Wells", die vier bislang unveröffentlichte Überbleibsel aus den Sessions für ihr aktuelles Album "Palms" enthält. Courtney Barnett bringt ihren neuen Song "Everybody Here Hates You" mit der bereits bekannten B-Seite "Small Talk" auf Twelve-Inch heraus.

Die großartigen Idles werden ihre frühe EP "Meat" und deren Remix-EP "Meta" erstmals auf Vinyl veröffentlichen, limitiert auf 5.000 Exemplare auf Twelve-Inch. Hiervon soll es laut Pressetext keine Nachpressung geben - Pflichtkauf für Fans, die auch die frühe Phase der Post-Punks schätzen, in der sie noch etwas anders klangen als auf ihrem aktuellen Album "Joy As An Act Of Resistance".

Julien Baker wird mit "Red Doors" einen bisher nur live gespielten Song erstmals professionell aufgenommen veröffentlichen, auf der B-Seite befindet sich ein Outtake aus den Sessions für ihr aktuelles Album "Turn Out The Lights". Soccer Mommys Debüt "For Young Hearts", das es bisher nur als Bandcamp-Download gab, wird erstmals auf farbigem Vinyl erscheinen.

Die vollständige Liste findet ihr ab sofort auf der deutschen Webseite des Record Store Day. Der Aktionstag findet am Samstag, den 13. April weltweit in teilnehmenden Plattenläden statt.