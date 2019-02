Pianist Chilly Gonzales analysiert Queens "Bohemian Rhapsody"

Foto: Screenshot Youtube

Der Pianist, Komponist und musikalische Grenzgänger Chilly Gonzales hat in einem Video Queens Klassiker "Bohemian Rhapsody" erklärt. In einem seiner "Pop Music Masterclass"-Clips arbeitet er unter anderem Ähnlichkeiten des Songs zu alten 50er-Jahre-Balladen heraus und erklärt, wie sehr Text und Musik zum Teil Hand in Hand gehen.

Chilly Gonzales ist eine Klasse für sich: Der 46-jährige, aus Kanada stammende und mittlerweile in Köln beheimatete Pianist und Komponist ist schon immer in vielen Welten zu Hause. Zu Beginn seiner Karriere Anfang der 90er wechselte er vom klassisch ausgebildeten Jazz-Pianisten zum Mitglied der Alternative-Rock-Band Son, in seinen Berliner Jahren rund um die Jahrtausendwende experimentierte er mit Electro und Rap, und auch als Solokünstler und Songwriter für andere Musiker steht er für das Zusammentreffen von Klassik und Jazz mit der Popmusik der Gegenwart.

Mittlerweile setzt er sein musiktheoretisches Wissen gern ein, um die Inspirationen, Strukturen und Konzepte hinter aktueller Popmusik offenzulegen. In Formaten wie "Classical Connections" für die BBC, "The History Of Music" bei Arte oder der mittlerweile vom WDR produzierten "Pop Music Masterclass" durchdringt Gonzales gelungene Popsongs mit Fachwissen, aber immer unterhaltsam und gut verständlich, neben Radio- und Fernsehsendungen gibt es mittlerweile auch Live-Auftritte mit diesem Konzept.

Seine aktuellste Pop Music Masterclass hat Gonzales nun Queens Klassiker "Bohemian Rhapsody" gewidmet - wohl auch anlässlich der Oscar-Verleihung von vergangener Nacht, bei der das gleichnamige Queen-Biopic für fünf Preise nominiert war und auch vier gewinnen konnte. Darin erklärt er unter anderem anhand einer prägnanten Passage, wie der Song sich an die 50er Jahre anlehnt und wie die Musik passend zum Text die Stimmung malt. Unten findet ihr das Video.

Gonzales ist derzeit auch auf Tour, um sein im vergangenen Jahr erschienenes Album "Solo Piano III" vorzustellen. Die aktuellen Konzerte sind allesamt ausverkauft, ab Sommer gibt es für seine Auftritte wieder Karten. Bei Eventim könnt ihr euch Tickets sichern.

Video: Chilly Gonzales analysiert "Bohemian Rhapsody"

