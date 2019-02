VISIONS empfiehlt: Okta Logue kommen mit neuem Album "Runway Markings" auf Tour

Okta Logue haben ihr neues Album "Runway Markings" angekündigt. Passend dazu kommen die Psych-Popper im Juni auf Tour - präsentiert von VISIONS.

Die anstehenden Konzerte kündigten Okta Logue mit einem ruhigen Teaser-Video an. In dem Clip spielt Sänger Benno Herz in Gedanken versunken einen Flugsimulator und singt dabei den neuen Song "Yesterday's Ghost" an. Der Track zeichnet sich durch eine melancholische Stimmung aus. Das leicht dissonante Piano und Herz' Gesang erinnern stark an John Lennon.

Das neue Album "Runway Markings" erscheint am 31. Mai. Die bislang letzte Okta-Logue-Platte "Diamonds And Despair" war 2016 erschienen. Im November 2017 hatte das Quartett die Single "Chocolate And Soda" hinterhergeschickt.

Im Juni bringen Okta Logue ihr neues Songmaterial in Deutschland und Österreich auf die Bühnen. Insgesamt wird die Band sechs Konzerte spielen. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Okta Logue - "Runway Markings"

Facebook-Post: Okta Logue kündigen "Runway Markings"

VISIONS empfiehlt:

Okta Logue

01.06. Molotow - Hamburg

05.06. Luxor - Köln

06.06. Zoom - Frankfurt

07.06. BiNuu - Berlin

08.06. Milla - München

09.06. Wien - B72