VISIONS Premiere: The Great Beyond stellen neues Album im Stream vor

Bevor die Münsteraner Retro-Heavy-Rocker The Great Beyond am morgigen Freitag ihr Album "The Great Beyond" veröffentlichen, könnt ihr es über uns schon im exklusiven Stream hören.

The Great Beyond sind ein klassisches Power-Trio, stark beeinflusst vom Heavy Rock der 70er. Mit ihrem Sound haben sie Chris Weinrich, Labelmacher von This Charming Man aus Münster beeindruckt. Nachdem auf Weinrichs Label schon Kadavar, Heat, Mountain Witch und Travelin Jack ihren Einstand feierten, ist es nur folgerichtig, dass das auch The Great Beyond mit ihrer Debüt-EP "A Better Place" durften.

Die Fortsetzung folgt am morgigen Freitag. Dann veröffentlichen The Great Beyond ihr zehn Songs starkes, nach der Band benanntes Album. Das gibt es bei uns exklusiv im Stream.

"Mit der neuen Platte haben wir uns darum bemüht, eine konsequente Fortführung unserer Debüt-EP zu liefern und nochmal eine Schippe draufzulegen, was Songwriting, Produktion und das Spielerische anbelangt", sagt die Band selbst dazu. "Überzeugt euch am besten selbst davon, ob der Plan aufgegangen ist."

Vorbestellen könnt ihr die Platte hier. Sie wird unter anderem auf rotem und gelbem Vinyl erscheinen.

Stream: The Great Beyond - "The Great Beyond"