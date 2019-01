VISIONS Premiere: Post-Metaller Ceild streamen Album "A View" vorab

Die französische Avantgarde-Metal-Band Metal Ceild veröffentlicht in Kürze ihr zweites Album "A View" - bei VISIONS gibt es den Vorabstream.

Ceild residieren in Avignon im Südosten von Frankreich und spielen Post-Metal mit einem Hang zu schwarzen Experimenten. Wer also eine Vorliebe für Telepathy, The Ocean oder Hypno5e mitbringt, sollte sich bei der Band aus der Provence ganz zu Hause fühlen. Zu Hypno5e besteht übrigens eine direkte Verbindung: Für "A View" saß deren Schlagzeuger Théo Begue auf dem Hocker.

Das sagen Ceild selbst zu ihrem neuen Album: "Mit 'A View', laden wir euch zu einer Reise in ein Universum ein, das aus Kontrasten und Paradoxa besteht. Ein verworrener Weg, der fortlaufend bebildert wird, Note für Note, Schritt für Schritt. Der Entstehungsprozess des Albums hat sich auf die verschiedenen Bewusstseinszustände eines Wesens konzentriert, dessen Blick auf die Welt aus dem tiefsten Inneren entspringt. Durch imaginäre Augen erblickt man ein Gemälde aus sanften und verletzten Melodien auf einer Leinwand aus vernebelten, gepeinigten Strukturen. 'A View' ist eine instrumentale, introspektive Reise."

"A View" erscheint am 25. Januar, also übermorgen, bei Saol. Es folgt dem Debütalbum "At The Heart Of The Tree" nach, das die Band 2015 unter dem Namen Laniakea veröffentlicht hatte.

Album-Stream: Ceild - "A View"

Cover & Tracklist: Ceild - "A View"

1. "A View..."

2. "Sailed"

3. "Around"

4. "Elephant"

5. "Vibration"

6. "Falaise"

7. "Thoughts"

8. "Erased"

9. "...From The Inside"