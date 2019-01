VISIONS empfiehlt: Frank Carter & The Rattlesnakes streamen neuen Song "Crowbar", kommen auf Tour

Frank Carter und seine Rattlesnakes haben den neuen Song "Crowbar" präsentiert und damit ihr neues Album "End Of Suffering" angekündigt. Im März und April wird für drei Konzerte nach Deutschland kommen. Die Daten werden präsentiert von VISIONS.

Halleluja! Der zutätowierte Rotschopf Frank Carter und seine Band The Rattlesnakes kommen wieder auf Tour. Wer den Ex-Gallows- und Ex-Pure Love-Frontmann je live erlebt hat, der wird das sicher nicht wieder vergessen haben.

Bei Carter darf und muss man mit allem rechnen. Nicht nur motivierende Ansagen, sondern auch Stagedives, Klettereien und alle möglichen Akrobatik-Sperenzchen. Tatort dafür sind Mitte März Nürnberg und Anfang April Hannover und Bochum.

Schöpfen konnte er dabei bisher aus den zwei famosen Alben "Blossom" von 2015 und "Modern Ruin" von 2017. Dessen Nachfolger "End Of Suffering" hat Carter nun offiziell angekündigt. Er erscheint am 3. Mai, die stampfende erste Single "Crowbar" stellte er mit einem Musikvideo vor. Die Tracklist offenbart, dass Tom Morello einen Gastauftritt auf der Platte hat.

Neue Songs vom Album darf man bei den Shows natürlich trotzdem schon erwarten. Der Vorverkauf startet am kommenden Freitag, den 18. Januar ab 11 Uhr via Eventim, außerdem gibt es einen Spotify & Artist Presale, bei dem man das Album direkt vorbestellen kann. Der allgemeine Vorverkaufsstart ist dann am Montag, den 21. Januar ab 11 Uhr.

Video: Frank Carter & The Rattlesnakes - "Crowbar"

Cover & Tracklist: Frank Carter & The Rattlesnakes - "End Of Suffering"

01. "Why A Butterfly Can't Love A Spider"

02. "Tyrant Lizard King" feat. Tom Morello

03. "Heartbreaker"

04. "Crowbar"

05. "Love Games"

06. "Anxiety"

07. "Angel Wings"

08. "Supervillian"

09. "Latex Dreams"

10. "Kitty Sucker"

11. "Little Devil"

12. "End Of Suffering"

VISIONS empfiehlt:

Frank Carter & The Rattlesnakes

16.03. Nürnberg - Z-Bau

04.04. Hannover - Bei Chez Heinz

05.04. Bochum - Matrix