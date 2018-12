VISIONS Premiere: Stoner-Metaller Black Vulpine präsentieren Video zu "Limbus"

Die Dortmunder Black Vulpine kündigen endlich ihr zweites Album an mit dem riffgetränkten Brocken "Limbus" und dem dazugehörigen Video.

Mit ihrem erstaunlichen Debüt "Hidden Places" hauten uns Black Vulpine vor drei Jahren aus den Socken. Klar verspürten wir sofort eine gewisse Verbundenheit, immerhin kommt die vierköpfige Band so wie unser Magazin aus dem (musikalisch sonst recht unspektakulären) Dortmund. Aber ihr Mix aus satten Stoner-Riffs, doomigem Metal und Sarah Middeldorfs ätherischer Stimme überzeugte uns auf Anhieb.

Umso mehr freuen wir uns darüber, euch endlich Neues von Black Vulpine präsentieren zu dürfen. Mit dem Video zum fast sechsminütigen Riff-Rock-Brocken "Limbus" kündigt die Band jetzt nämlich vollmundig ihr am 1. März über Moment Of Collapse erscheinendes Album "Veil Nebula" an.

Der Song beginnt mit einer kurzen, ruhigen Akkord-Sequenz und einem spacigen Titelbild. Danach sehen wir die Band in Aktion, wie sie mit sattem Groove Riff auf Riff schichtet.

In der Jahresendausgabe VISIONS 310 (am Kiosk ab dem 19. Dezember) könnt ihr Sarah Middeldorf übrigens auch begegnen. Auf unserer All Areas CD in der Rare-Track-Edition wird sie beim Stück "0166 OW" von Blckwvs zu Gast sein. Der Song stammt von der eigentlich instrumentalen Post-Metal-Sludge-Band aus Bielefeld, Hamburg, Dortmund und Münster. Die wird über This Charming Man ebenfalls im Frühjahr ihr erstes Album seit sechs Jahren veröffentlichen – diesmal mit Gastsänger*innen.

Video: Black Vulpine - "Limbus"