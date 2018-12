Vainstream Rockfest bestätigt erste Bands für 2019

Das Münsteraner Vainstream Rockfest hat die ersten Bands für 2019 bestätigt und kann wieder mit einer bunten Auswahl aus den besten Punkrock,- Hardcore- und Metalcore-Acts punkten.

Bereits zum zwölften Mal findet das Festival im nächsten Jahr statt. Ins Boot geholt haben sich die Veranstalter für die erste Bandwelle die Doompunks Mantar, die mit ihrer aktuellen Tour zu ihrem im August erschienen Album "The Modern Art Of Setting Ablaze" schon im vergangenen Monat für einige ausverkaufte Konzerthallen gesorgt hatten.

Für Freunde von gepflegtem Punkrock mit einer ordentlichen Portion Gesellschaftskritik hat sich das Vainstream die Politpunks Adam Angst und die Donots gesichert. Während Adam Angst ihr zuvor mysteriös umworbenes neues Album "Neintology" mit im Gepäck haben werden, feiern die Donots im kommenden Jahr auslandend ihr 25. Bandjubiläum.

Mit Trivium, Our Last Night und Whitechapel werden schließlich auch die Bedürfnisse der härteren Metalcore-Fraktion bestens befriedigt. Für eine ordentliche Portion Hardcore-Punk am Haverkamp sorgen zudem Turnstile.

Das Vainstream Rockfest findet am 29. Juni auf dem Hawerkamp-Gelände in Münster statt. Karten dafür gibt es bei Eventim.

Bild: Erste Bandwelle fürs Vainstream Rockfest 2019

Live: Vainsteam Rockfest

29.06. Münster - Am Hawerkamp