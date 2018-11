Thrice stellen Video zu "Only Us" vor

Die Post-Hardcore-Band Thrice hat einen spannenden Kurzfilm zu ihrem Song "Only Us" drehen lassen. Darin werden wir in ein Summercamp in den 80ern transportiert.

Passend zu den 80s-Synthesizern in ihrem Song "Only Us" haben Thrice ein Video zu dem Song von ihrem aktuellen Album "Palms" anfertigen lassen, das in der entsprechenden Dekade spielt.

Darin werden wir in ein klassisches US-Ferien-Camp transportiert, in dem die Betreuer eine Art soziales Experiment - das deutlich an das berühmte sozialpsychologische "Robbers Cave"-Experiment" erinnert - machen und die Jugendgruppen gegeneinander anstacheln. Von den Baseball-Jerseys bis zum Kassettenrekorder ist das Video von Regisseur Dan Huiting mit den passenden 80s-Zutaten ausgestattet.

Sänger/Gitarrist Dustin Kensrue kommentiert den Song folgendermaßen: "'Only Us' entstand durch das Nachdenken darüber, wie einfach wir uns in 'wir' und 'die' trennen lassen, obwohl wir eine innere Fähigkeit haben, uns um die Menschen in unserer Gruppe zu kümmern - und die Parameter, wer in diese Gruppe gehört, sind extrem flexibel. Es geht darum, dass wie wir über Dinge denken, wir uns von anderen unterscheiden - und dass das tatsächlich inkonsequent ist. Und wenn wir die Idee des 'Uns' erweitern würden, um alle Menschen miteinzubeziehen, würde es uns helfen, eine liebevollere, zivilere Gesellschaft aufzubauen."

Video: Thrice - "Only Us"